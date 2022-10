Cosa fare a Milano nel weekend dal 14 al 16 ottobre: tutti gli eventi

Tra gli eventi da non perdere a Milano nel weekend dal 14 al 16 ottobre: il musical di Sister Act, le Giornate Fai e i campi di zucche

Durante questo weekend Milano ospiterà concerti, spettacoli teatrali ed eventi per bambini: scopriamo il programma.

Eventi Milano venerdì 14 ottobre

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre al Teatro Nazionale CheBanca! sarà possibile partecipare al musical di Sister Act.

Lo spettacolo aiuterà il pubblico a scoprire valori come riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Un grande successo che continua a far sognare grandi e piccini.

Fino al 16 ottobre, al Piccolo Teatro Strehler, va in scena M il figlio del secolo, lo spettacolo di Popolizio che racconta l’ascesa di Mussolini.

Per tutto il weekend all’Idroscalo torna il circo più pericoloso del mondo con le serate “No limits”.

Lo spettacolo è prodotto da “Gravity”, la famosa compagnia circense creatrice degli show più pericolosi ed estremi dal mondo. Oltre a divertire, l’obiettivo è far riflettere gli spettatori sugli unici limiti che l’uomo può avere.

Per tutto il weekend a Palazzo Reale si terrà la mostra dedicata a Max Ernst. Disponibili oltre 400 opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, gioielli e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private.

Da non perdere anche l’esibizione dedicata al grande fotografo di moda Richard Avedon: un viaggio nell’universo di uno dei più grandi maestri della fotografia del Novecento.

Eventi Milano sabato 15 ottobre

Amanti dell’artigianalità? Appuntamento imperdibile al Sabato di Lambrate, il mercatino handmade con più di 70 incredibili artigiani e artisti provenienti da tutta Italia, oltre a workshop e laboratori per bambini.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, al Superstudio Maxi, torna Bimbinfiera, l’appuntamento dedicato a famiglia e bambini.

Tantissimi eventi tra corsi, intrattenimento e laboratori.

Con l’autunno tornano i campi di zucca, meglio noti come Pumpkin Patch. Il Villaggio delle Zucche di Pura Vida Farm a San Martino Siccomario organizza fantastici eventi per bambini dedicati proprio al simbolo di Halloween.

Rimaniamo in tema zucche. Questa volta il campo si trova a Vimodrone ed è esteso su 12 mila metri quadrati. Le zucche delle meraviglie inaugurano con una grandissima festa d’autunno. Vietato mancare.

Gianluca Grignani vi aspetta al Mediolanum Forum per festeggiare insieme i venticinque anni de La Fabbrica di Plastica, il suo secondo album. A partire dalle ore 21 il cantautore elettrico eseguirà integralmente il disco e tutti i suoi più grandi successi.

Voglia di dance all night? Doppio appuntamento all’Alcatraz. La serata inizierà alle ore 21 con il concerto di Alan Walker, che arriva in Italia con l’unica data italiana del “Walkerverse The Tour”. Per finire, largo alle danze con il super party anni ’90.

Tra le manifestazioni del fine settimana spiccano le Giornate Fai d’Autunno, un’occasione imperdibile per scoprire luoghi d’arte, musei e istituzioni a Milano solitamente inaccessibili.

Eventi Milano domenica 16 ottobre

Se siete amanti della musica classica vale la pena fare un salto a Palazzo Marino per la rassegna gratuita Palazzo Marino in musica, che quest’anno esplora il rapporto tra musica e matematica.

In occasione della Giornata nazionale del cane, in piazza Duomo, arrivano i cani guida per le persone non vedenti. Gli amici a quattro zampe saranno i protagonisti di due dimostrazioni pratiche delle metodologie di addestramento.

Alla Fabbrica del Vapore i bimbi potranno mettersi nei panni speciali di un pompiere per vivere una giornata tra camion, modellini degli automezzi e salire una parete di arrampicata della centrale.

LEGGI ANCHE: Pittarosso Pink Parade, scatta il blocco del traffico: strade chiuse e mezzi deviati