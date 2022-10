Giornate Fai d'Autunno: tutti i luoghi da visitare a Milano

Visite guidate dai volontari Fai. All'ingresso verranno raccolti fondi per l'associazione

Finalmente tornano le Giornate del Fai -Fondo per l’Ambiente Italiano-. Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 si svolgerà l’evento di carattere nazionale. Obiettivo: partecipazione attiva e raccolta pubblica di fondi.

Giornate Fai d’Autunno: via alle visite a contributo libero

In occasione dell’undicesima edizione i Delegati e i Giovani Volontari della Fondazione offriranno la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico i luoghi speciali nelle città lombarde, molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero – che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.

Giornate Fai d’Autunno: i luoghi aperti a Milano

Palazzo Diotti – Prefettura

Apertura: sabato 15 e domenica 16 ottobre

Palazzo Diotti, sede della Prefettura di Milano, si affaccia su Corso Monforte.

I visitatori verranno accolti nel Cortile d’Onore, scopriranno l’area verde del giardino all’inglese e saliranno gli scaloni dell’antica residenza. Al piano nobile visiteranno le sale di rappresentanza, tra cui il grandioso Salone delle Colonne con il suo doppio affaccio sul Cortile d’Onore e su Corso Monforte. Infine, la visita alla Camera di Mussolini ed esternamente alla Torre delle Sirene.

Visite su prenotazione con possibilità di presentarsi in loco fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Comando Prima Regione Aerea

Apertura: sabato 15 e domenica 16 ottobre

Il Comando della Prima Regione Aerea è uno degli Alti Comandi dell’Aeronautica, responsabile della difesa aerea e della gestione amministrativa e logistica della Forza Armata per l’Italia settentrionale. È situato in via Novelli. All’esterno dell’edificio è possibile ammirare il monumento all’Aviatore che rappresenta Icaro in volo, mentre all’interno è custodita la scultura La vittoria atlantica, opera di Arturo Martini.

Durante le Giornate FAI è possibile visitare gli ambienti del comando militare e ammirare la scultura del Martini. Inoltre, verranno esposti alcuni equipaggiamenti e velivoli in uso all’arma.

Visite esclusivamente su prenotazione.

Palazzo di Giustizia

Apertura SOLO sabato 15 ottobre. L’ingresso è riservato agli ISCRITTI FAI.

Il Palazzo di Giustizia di Milano occupa un’area di circa 30 mila metri quadrati e ospita il Tribunale, la Corte di Appello, la Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello. È situato lungo Corso di Porta Vittoria. Internamente è decorato con mosaici, altorilievi, affreschi e sculture.

Visite su prenotazione con possibilità di presentarsi in loco fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Palazzo Cusani

Apertura: sabato 15 e domenica 16 ottobre

È la sede del Comando Militare Esercito Lombardia e di rappresentanza della NATO a Milano. Palazzo Cusani apre solo per eventi ed eccezionalmente in occasione delle Giornate d’Autunno. Gli interni conservano ancora oggi integre la maggior parte delle decorazioni settecentesche. Sarà possibile visitare il piano nobile, il Salone delle Feste con l’affresco di Giovanni Angelo Borroni, le Sale del Caffè, degli Intarsi, delle Allegorie, delle Divinità e dell’Ingegno, con le loro volte affrescate, gli stucchi dorati, le specchiere, i mobili di pregio e le decorazioni neoclassiche, per finire con la facciata interna di Piermarini che dà sul giardino.

Visite su prenotazione con possibilità di presentarsi in loco fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Palazzo Isimbardi

Apertura: sabato 15 e domenica 16 ottobre

Palazzo Isimbardi è la sede istituzionale della Città Metropolitana di Milano. Al suo interno vi sono affreschi, sale riccamente decorate, un ampio giardino e varie collezioni d’arte. Durante la visita si potrà ammirare la Sala degli Affreschi, con opere del Morazzone, e la Sala Giunta con il grande telero L’apoteosi di Angelo della Vecchia del Tiepolo, oltre che il cortile d’onore, il sontuoso scalone e il ricco giardino dal quale è possibile scorgere la Torre delle Sirene e l’accesso al bunker costruito nel 1943 come riparo per il personale della Provincia.

Banca Cesare Ponti – Sede Storica della Banca Cesare Ponti

Visite su prenotazione. L’ingresso è riservato agli ISCRITTI FAI.

La Sede Storica della Banca Cesare Ponti si affaccia su Piazza del Duomo. In occasione delle Giornate FAI d’Autunno sarà possibile scoprire gli ambienti riservati al direttore e ai suoi collaboratori. In aggiunta si potrà ammirare la mostra temporanea dell’artista Adriano Attus, attuale Direttore creativo del Sole 24 Ore. Il piano terra ospita gli arredi storici e la mostra di arte contemporanea: si potrà vedere una scultura e un totem realizzato in occasione dei 150 anni di attività della Banca. Al primo piano i visitatori potranno scoprire la storia della Banca, strettamente legata al contesto architettonico e artistico della Galleria Vittorio Emanuele II. Infine, nella Sala Consiglio è possibile ammirare il celebre dipinto di Francesco Hayez.

Visite su prenotazione con possibilità di presentarsi in loco fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Grattacielo Pirelli

Apertura SOLO domenica 16 ottobre.

In occasione delle Giornate FAI sarà possibile analizzare il contesto urbano e l’esterno del grattacielo Pirelli attraverso una dettagliata descrizione della struttura e delle facciate che inviterà alla comparazione con la Torre Velasca, edificio simbolo della rinascita post-bellica di Milano. A seguire un approfondimento della Sala consiliare che ospitava il “cervellone”, il computer vanto tecnologico dell’edificio, per poi salire al 26° piano, oggetto di completo ripristino dopo l’incidente aereo del 18 aprile 2012 e al 31°, sede del famoso belvedere da cui ammirare la città dalla sua giusta altezza.

Visite su prenotazione con possibilità di presentarsi in loco fino ad esaurimento dei posti disponibili.

