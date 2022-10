Maratona Deejay Ten 2022: l'evento, il percorso e le strade chiuse

Domenica 9 ottobre, a Milano, si corre la Deejay Ten: l'evento podistico di Radio Deejay

Nella giornata di domenica 9 ottobre, a Milano, ritorna la Deejay Ten, l’evento di running organizzato da Radio Deejay, sulla doppia distanza di 5 e 10 Km.

Deejay Ten 2022: l’evento

In vista della sua 42esima edizione, torna al suo formato originale, a tre anni dall’ultima volta, con la partenza da Piazza Duomo e l’arrivo all’interno del Parco Sempione.

Chiuse le prenotazioni online, ma gli appassionati dell’ultimo momento potranno aggiudicarsi gli ultimi pettorali (fino a esaurimento disponibilità) iscrivendosi presso il Villaggio Deejay Ten. Qui, i runner già iscritti potranno ritirare il proprio pacco gara, il pettorale e partecipare alle numerose attività organizzate dagli sponsor e dai partner dell’evento. Il Villaggio, allestito all’Arco della Pace, è aperto venerdì 7 ottobre dalle ore 15 alle 19, sabato 8 dalle 10 alle 19 e domenica 9 dalle 7 alle 9.

La Deejay Ten partirà dai portici di Piazza Duomo: alle 9:30 la 10km, con un tragitto che dopo avere attraversato le vie del centro cittadino si concluderà in fondo a Viale Byron, fra l’Arena Civica e il Parco Sempione. Il percorso più breve, la 5km, partirà sempre dai portici di Piazza Duomo, ma alle 9:45, e si concluderà in Piazza Sempione.

Deejay Ten 2022: il percorso

Tutte le strade saranno chiuse ad auto, moto e mezzi pubblici.

Il blocco del traffico scatterà non appena inizierà la gara e finirà subito dopo l’arrivo.

Il percorso ufficiale, con le vie chiuse al traffico:

Percorso 10 km

Piazza Duomo Portici Meridionali – PARTENZA

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Via Catena

Piazza Meda

Corso Matteotti – 1° KM

Corso Venezia

Via Senato

Piazza Cavour

Via Manzoni

Via Verdi – 2° KM

Via Dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Bonaparte – 3° KM

Piazzale Cadorna

Via Paleocapa

Viale Moliere

Viale Curie

Via XX Settembre, traversa via Brennero – 4° KM

Piazza Conciliazione

Via Alberto da Giussano

Vua Guido D’Arezzo

Via del Burchiello – 5° KM

Via Giotto

Piazza Buonarroti

Via Buonarroti

Piazza Giulio Cesare

Via Belisario

Viale Cassiodoro, incrocio Via Rossetti – 6° KM

Piazza VI Febbraio

Viale Boezio

Largo Domodossola

Via Duilio – 7° KM

Via Arona (adiacente al velodromo Maspes-Vigorelli)

Corso Sempione carreggiata centrale – 8° KM

Via Melzi D’Eril – 9° KM

Viale Byron – ARRIVO

Percorso 5 km

Piazza Duomo Portici Settentrionali – PARTENZA

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Catena

Via Case Rotte

Piazza Meda

Corso Matteotti – 1° KM

Corso Venezia

Via Senato

Piazza Cavour

Via Manzoni

Via Verdi – 2° KM

Via Dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Bonaparte – 3° KM

Piazzale Cadorna

Via Paleocapa

Viale Moliere

Via Alemagna

Ingresso Parco Sempione

Viale Shakespeare

Cancello Piazza Sempione – ARRIVO

Deejay Ten 2022: info utili

All’evento prenderà parte anche Linus, speaker radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay, ma soprattutto ideatore e testimonial della Deejay Ten. I partecipanti potranno acquistare gli scatti più belliattraverso il portale getpica.com, il provider fotografico che grazie ad una tecnologia brevettata garantisce una catalogazione accurata delle immagini e un album dedicato per ogni atleta.

LEGGI ANCHE: Polizia Locale, a Milano saranno in servizio 3.350 agenti entro il 2025