Cosa fare a Milano nel weekend dal 16 al 18 settembre: tutti gli eventi

Tra gli eventi da non perdere a Milano nel weekend dal 16 al 18 settembre: il concerto di Blanco e Notre Dame de Paris

Durante questo weekend Milano ospiterà eventi, concerti e spettacoli teatrali: scopriamo il programma.

Eventi Milano venerdì 16 settembre

Al Teatro Arcimboldi di Milano, fino al 25 settembre, andrà in scena il grande spettacolo di Notre Dame de Paris con scenografie mozzafiato ed un cast d’eccezione.

All’Idroscalo, da venerdì 16 a domenica 18 settembre, l’amatissimo orso Paddington incontrerà le famiglie per promuovere “I viaggi di Paddington”, a favore di tanti bambini nel mondo, al fianco di Unicef.

Per tutto il weekend, allo Spirit de Milan, sarà possibile partecipare al primo festival dedicato alle origini del jazz. La musica degli anni ’20 e ’30 sarà la protagonista assoluta. In programma musica dal vivo con più di 90 tra i migliori musicisti del genere: una vera immersione in un’epoca che ha segnato la storia della musica.

Fino al 23 settembre al Palazzo Reale di Milano si terrà la mostra “Oliviero Toscani. Professione fotografo”, la più grande esposizione mai dedicata in Italia al grande fotografo in omaggio ai suoi 80 anni. La mostra propone 800 scatti di Toscani e presenta al pubblico tratti iconici del suo lavoro e opere meno conosciute. Inoltre, raccoglie i lavori da lui realizzati dai primi anni ’60 fino a oggi: immagini e campagne pubblicitarie che lo hanno reso noto e riconoscibile in tutto il mondo.

Eventi Milano sabato 17 settembre

All’Ippodromo di San Siro, alle ore 20, Blanco si esibirà sul palco portando tutta la sua attitudine provocatoria del suo album d’esordio, “Blu Celeste”, certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube.

A Rozzano torna la Notte Bianca del commercio organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la delegazione di Rozzano dell’Unione Commercianti Binasco nell’ambito del Distretto del Commercio.

Un’occasione per ascoltare musica all’aperto, assistere a spettacoli e fare shopping nei negozi aperti fino a tardi.

Dalle 10 alle 20 si svolgerà una speciale festa di fine estate: torna “Il Sabato di Lambrate, che chiude la stagione con numerosi appuntamenti per i bambini, corner di artigiani ed esibizioni di musica dal vivo.

Eventi Milano domenica 18 settembre

I giovani dell’Accademia Teatro alla Scala, alle ore 20, porteranno la lirica sui prati della Biblioteca degli Alberi. Il pubblico, comodamente seduto o sdraiato sui prati dell’Area Cedri, potrà dare ascolto ad arie e brani d’insieme tratti dal melodramma dell’800.

Se siete amanti del vintage, non potete perdere l’appuntamento all’East Market. Dalle ore 10 alle 21, in Mecenate, ci sarà il mercatino vintage più rinomato del capoluogo lombardo dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.

