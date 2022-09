Comune di Milano, le graduatorie per il pre e il post scuola

I servizi di pre scuola inizieranno dalle 7.30 e fino alle 8.30, mentre i giochi serali saranno attivi dalle 16.30 alle 18

Dopo lo stop dovuto alla pandemia e alle conseguenti restrizioni, nelle primarie riprende a funzionare il servizio di pre e post scuola.

Pre e post scuola Milano: le graduatorie per la primaria

Nel frattempo, sono state pubblicate le graduatorie di ammissione al servizio per bambine e bambini della primaria.

Attualmente, sono 6.800 le prenotazioni accettate su 7.073 richieste, di cui 6.383 di bambine e bambini che inizieranno già dal 12 settembre le attività. I servizi di pre scuola inizieranno dalle 7.30 e fino alle 8.30, mentre i giochi serali saranno attivi dalle 16.30 alle 18.

Saranno 212 le sedi che vedranno l’avvio dell’attività fin dall’apertura dell’anno scolastico, mentre nelle altre sedi, per il momento, non è stato raggiunto il numero minimo per l’attivazione del servizio, che potrebbe essere colmato nei prossimi mesi con le iscrizioni tardive.

Gli slot per le iscrizioni al servizio sono quattro: dopo quelle di giugno/luglio 2022 per chi inizierà a frequentare a partire dal 12 settembre, sarà possibile fare richiesta di iscrizione dal 13 al 19 settembre per la frequenza dal 3 ottobre; dal 10 al 15 novembre per i bambini e le bambine che inizieranno a frequentare dal 1° dicembre; dal 9 al 14 febbraio 2023 con inizio frequenza il 1° marzo 2023.

Pre e post scuola Milano: le graduatorie per i nidi

Sul sito del Comune di Milano è stato pubblicato anche il nuovo aggiornamento di graduatorie per nidi, sezioni primavera e scuola dell’infanzia, che ha permesso di soddisfare 430 richieste delle famiglie nei servizi 0-3 e le richieste di 168 posti nei servizi 3-6 anni, arrivando così a coprire 8.301 posti per nido e sezioni primavera e 18.985 posti per scuole dell’infanzia.

Nei prossimi giorni sarà possibile procedere con gli ‘accetta/rinuncia’, che potranno essere perfezionati fino al 13 settembre, data entro la quale dovrà essere perfezionato da parte delle famiglie il pagamento tramite il sistema PagoPa.

