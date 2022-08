Scuola, gli studenti del liceo Vittorio Veneto rientrano in classe

Non sono previste lezioni ma attività di accoglienza per le matricole: il programma

Le scuole superiori di Milano aprono anticipatamente le porte alle matricole. Il motivo? Far conoscere loro l’istituto in cui studieranno per i prossimi anni.

Ritorno a scuola, il liceo Vittorio Veneto inizia il 1° settembre

Dal 1° all’8 settembre 200 allievi di prima del liceo scientifico Vittorio Veneto saranno a scuola per svolgere attività di collegamento e recupero delle competenze già sviluppate, legate alla dimensione letteraria, matematica, del disegno e della lingua straniera.

La preside Patrizia Cocchi sottolinea: “Non sono previste lezioni, ma serve per rimettersi in moto“.

Fondamentale lo sviluppo della socialità. La partecipazione è volontaria: coinvolto quasi il 70% degli allievi delle 12 prime. Anche al liceo classico Carducci le matricole (260) rientreranno in aula da lunedì a venerdì per partecipare a Ri-attiviamoci. Inoltre, circa 60 allievi delle altre classi organizzeranno le visite dei più piccoli a sette luoghi della città: dal Museo archeologico alla Biblioteca degli alberi, dalle Gallerie d’Italia alla Centrale dell’Acqua.

Il progetto, nato lo scorso anno, mira a ricostruire le relazioni valorizzando l’attività fisica, la socializzazione e l’apertura alla città.

I ragazzi si dedicheranno a pre-corsi di grammatica, tornei sportivi, tableau vivant, a un concorso di fotografia e a diversi laboratori metacognitivi, prima di esplorare la città guidati dai compagni più grandi.

Ritorno a scuola, lezioni in anticipo al Beccaria e ingresso scaglionato all’alberghiero Carlo Porta

Al liceo scientifico Bottoni le 9 prime si conosceranno durante i laboratori di teatro, fotografia e musica e, guidati dai compagni di quinta, esploreranno la scuola. A partire da mercoledì 7 settembre, invece, inizierà l’accoglienza delle prime del Kandinsky, mentre l’8 e il 9 le matricole del Marelli Dudovich entreranno in anticipo nell’istituto.

Alcuni istituti hanno deciso di anticipare l’apertura di qualche giorno: il liceo classico Beccaria riprenderà le attività giovedì 8, il Caterina da Siena il 7.

I primi ad entrare nell’alberghiero Carlo Porta saranno gli allievi di quarta nella giornata di giovedì 8, venerdì sarà la volta delle prime, mentre lunedì 12 toccherà alle seconde e terze. Le quinte svolgeranno i loro tirocini fino al 23 settembre: per loro, il rientro è previsto per il giorno 26.

