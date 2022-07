Body Worlds: a Milano torna la mostra dedicata ai cadaveri

Body Worlds ritorna a Milano dal 4 novembre 2022 al 26 febbraio 2023: info e dettagli

A Milano torna la mostra “Body Worlds”: tutto quello che c’è da sapere.

Body Worlds Milano: l’esposizione “Il Ritmo Della Vita”

Questo autunno, dal 4 novembre 2022 al 26 febbraio 2023, il Dottor Gunther von Hagens, inventore della plastinazione, e la Dottoressa Angelina Whalley, curatrice della mostra, presenteranno la nuovissima esposizione “Il Ritmo Della Vita” presso la Stazione di Milano Centrale, nella Galleria dei Mosaici.

Body Worlds Milano dimostra come vivere bene nel XXI secolo

L’esposizione offrirà una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo e dei vari organi, le patologie ricorrenti legate alla nostra civiltà e il modo in cui insorgono. La mostra presenterà il corpo umano in tutte le sue sfaccettature, le sue vulnerabilità e le sue potenzialità di fronte alle numerose sfide che deve affrontare in questo XXI secolo.

Il visitatore si interrogherà in maniera critica sugli stimoli a cui si è sottoposti e agli effetti che questi hanno nel lungo periodo sulla nostra salute fisica e mentale. L’obiettivo dell’esposizione? Dimostrare come sia possibile vivere bene ai giorni nostri tramite l’alimentazione, il movimento e il rafforzamento del sistema immunitario.

Body Worlds Milano: i biglietti

Come già successo nelle edizioni precedenti, la mostra presenterà anche cadaveri e organi veri trattati con la tecnica dellaplastinazione.

I pezzi esposti provengono dal programma di donazione dell’Istituto di Plastinazione di Heidelberg.

Il costo del biglietto standard è pari a 18 euro per gli adulti, 13 euro per i bambini e 15 euro per gli over 60.

