Nuovi musei a Milano, investimenti da 140 milioni: come cambia la città

Il Museo del Novecento raddoppia. Nascono il museo della Resistenza e quello dell’Arte digitale

Nei prossimi cinque anni i luoghi della cultura di Milano cambieranno location: la mappa.

Nuovi musei: gli interventi in centro

Porta Volta ospiterà il museo della Resistenza in una Piramide bis speculare alla sede della Feltrinelli di Herzog & de Meuron in piazzale Baiamonti.

La fine dei lavori è prevista tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026. Tra la fine del 2026 o gli inizi del 2027 nascerà anche il museo dell’Arte digitale nei locali dell’ex Albergo Diurno Venezia, sotto piazza Oberdan. Il Museo del Novecento, invece, raddoppierà grazie agli spazi del secondo Arengario in piazza Duomo. Il cantiere dovrebbe chiudere tra il 2025 e il 2026.

Nuovi musei: dal centro alla periferia

Nei pressi di Porta Vittoria, tra viale Molise e via Cervignano, sarà possibile visitare il patrimonio digitale della grande Biblioteca europea (Beic). La data indicativa è il 2026. Entro settembre 2025, nella palazzina ex Chimici, a Rogoredo, sorgerà il nuovo auditorium da 400 posti del “Bosco della musica”,il campus del conservatorio Giuseppe Verdi. A Rubattino, presso l’ex stabilimento Innocenti, verrà realizzata la “Magnifica Fabbrica” del Teatro alla Scala, il polo che unirà in una sola sede laboratori e depositi del Piermarini.

La fine dei lavori è prevista per il 2026.

Nuovi musei: “Nessun’altra città ha mai avuto un piano simile”

L’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha affermato: “Credo che il piano di sviluppo dei luoghi della cultura dei prossimi 5 anni sia un piano assolutamente inedito per qualsiasi altra città italiana”. E aggiunge: “Non ho in mente altre città europee che abbiano un investimento così importante in un periodo così breve“.

Nei prossimi 5 anni arriveranno 140 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr e ai fondi complementari. Per la Biblioteca europea saranno investiti 101 milioni e 574mila euro, 6 milioni saranno destinati al Museo dell’Arte digitale e altri 22 verranno stanziati per il Museo della Resistenza. Non mancheranno ulteriori finanziamenti per la Cittadella della Scala e il raddoppio del Novecento.

