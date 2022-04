Tutte le iniziative che ci saranno a Milano in occasione del 25 aprile 2022, anniversario della Liberazione dal Nazifascismo

Milano celebrerà il 77esimo Anniversario della Liberazione con un fitto calendario di eventi. Palazzo Marino ha reso noto che “Milano è memoria” presenterà delle “iniziative nel segno dei valori di libertà e di pace”, che attualmente “assumono un particolare significato per la guerra in Ucraina che sta funestando l’Europa”.

Eventi 25 Aprile Milano: il corteo

Dopo la sospensione a causa della pandemia di Covid-19, l’evento più atteso è il tradizionale corteo, il quale, partirà alle 14.30 da corso Venezia angolo via Palestro e si concluderà in Duomo. Qui, interverranno esponenti dell’Anpi, il sindaco Beppe Sala e una rappresentante della comunità ucraina.

Eventi 25 Aprile Milano: gli appuntamenti

Nella giornata di giovedì 21 aprile, presso la Casa della Memoria di via Confalonieri 14, è stata inaugurata la mostra ‘Un altro viaggio in Italia’ realizzata dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri con la collaborazione dell’associazione Paesaggi della memoria.

Sarà possibile visitare la mostra fino al 15 maggio: i visitatori saranno accompagnati in luoghi celebri per esaminarli dal punto di vista della storia e della memoria, comparando presente e passato.

Nella giornata di sabato 23 aprile, alle ore 15.30, ci sarà Il Festival di liberazione nel parco Franca Rame. Previsti sei spettacoli musicali, della durata complessiva di circa cinque ore, sul repertorio tradizionale della Resistenza e della Liberazione.

L’ingresso è gratuito.

Nella giornata di lunedì 25 Aprile, alle ore 10, si terrà il corteo La Parata Resistente -quartiere Crocetta Porta Romana, a cura di sezione Anpi- Zona 1. Si partirà dal Giardino Bazlen e Foà con arrivo all’Università Statale 1. Disposte 5 stazioni di sosta in cui cittadini, studenti, attori della compagnia Atir e associazioni del quartiere Crocetta interverranno con letture e canti. Alle ore 19, al Teatro Carcano, sarà possibile partecipare allo spettacolo ‘1943 – Come un cammello in una grondaia’ tratto dalle lettere di condannati a morte della Resistenza europea.

Una volta terminato lo spettacolo avrà luogo una staffetta in bicicletta de “L’ultima ruota con i partigiani in ogni quartiere”.

Eventi 25 Aprile Milano: “Il Conservatorio di Milano per la sua Città”

L’iniziativa “Il Conservatorio di Milano per la sua Città”prevede un cartellone ricco di appuntamenti. Presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano si terranno due concerti a ingresso libero. Il primo nella giornata di domenica 24 aprile, alle ore 18, ‘Musiche dell’Italia Liberata’ eseguite dalla Verdi Jazz Orchestra; il secondo lunedì 25 aprile, alle ore 11, concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio.

LEGGI ANCHE: Meteo e previsioni a Milano: che tempo farà il weekend del 25 Aprile?