Hans Zimmer, dall’Oscar al Forum di Milano: il concerto del 30 marzo

La musica del grande compositore premiato agli Academy Awards arriva ad Assago

Mercoledì 30 marzo, alle ore 21, al Forum di Assago torna la musica con Hans Zimmer: il più grande autore di colonne sonore contemporaneo.

Hans Zimmer, da Amsterdam a Milano

Zimmer a ritirare l’Oscar non ci è andato, ma il nostro capoluogo lombardo ha l’onore di averlo come ospite sul palco della più importante arena indoor italiana.

Mentre Josh Brolin e Jason Momoa annunciavano la sua vittoria per la colonna sonora di ‘Dune’, il compositore dormiva come un bimbo in un hotel di Amsterdam.

Hans Zimmer a Milano: le nomination

L’autore tedesco, trapiantato ad Hollywood, ha annunciato: “Mi sono svegliato di soprassalto per l’irruzione in camera delle mie figlie Annabelle e Zoë che volevano fare festa”. Nei suoi quarant’anni di carriera ha composto oltre 200 colonne sonore guadagnando 12 nomination all’Oscar, 14 ai Golden Globes e 18 ai Grammy.

Hans Zimmer a Milano: “Sono sceso in accappatoio al bar dell’hotel”

Zimmer prosegue: “Tra il palco e gli Oscar, ho scelto il palco. Così sono sceso in accappatoio al bar dell’hotel, dove mi è stata consegnata una miniatura del premio e ho improvvisato pure il discorso di ringraziamento per la mia famiglia e i ragazzi della band“. Anche la colonna sonora di “007 No time to die”, che ha visto trionfare agli Oscar Billie Eilish insieme al fratello Finneas, porta la firma di Hans.

Tra i suoi capolavori: “Il codice Da Vinci”, “Il gladiator”, “Angeli e demoni”, “Dunkirk”, “Thelma & Louise”, “I Pirati dei Caraibi” e la trilogia di “Batman”.

LEGGI ANCHE: Teatro alla Scala, il concerto per la pace: sul palco star russe e ucraine