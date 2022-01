Alla scoperta degli eventi speciali che si terranno a Milano questo weekend

Il week-end del 21-22-23 gennaio porta con sé nuovi eventi da inserire in agenda per chi vive o visiterà Milano: tutte le dritte per non perderne neanche uno.

Eventi Milano 21-23 gennaio: il mercatino vintage

Nella giornata di domenica 23 torna East Market: il mercatino vintage con abbigliamento e accessori in via Mecenate che ospiterà ben 300 espositori.

Disponibili ricercati capi d’abbigliamento vintage e rarissimi dischi in vinile. I 6000 metri quadrati offriranno anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e tanto altro ancora.

Eventi Milano 21-23 gennaio: lo spettacolo teatrale

Dal 18 al 30 gennaio, al Teatro Manzoni va in scena lo spettacolo Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz.

Ispirato al visionario romanzo di Cervantes, il regista Boni, insieme a Roberto Aldorasi, Marcello Prayer e Francesco Niccolini, stupirà l’intero pubblico.

Eventi Milano 21-23 gennaio: l’imperdibile mostra

Dal 15 gennaio al 6 febbraio, Wow Spazio Fumetto ospiterà la mostra Libere di… Vivere, dedicata alla violenza sulle donne e alla disparità di genere. La mostra mette al centro le tematiche dell’indipendenza economica e della violenza domestica, al fine di informare e sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni.

