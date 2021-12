Campagna per il turismo: a Milano arriva Babbo Natale sul tram per il Polo Nord

Il frame del video lanciato da Yes Milano

YesMilano lancia un video dalla durata di 90 secondi per la nuova campagna del Comune di Milano. Keywords? Promuovere il turismo sotto le feste.

Campagna turismo: Babbo Natale alla scoperta di Milano

Il filmato mostra un Babbo Natale annoiato che decide di abbandonare la sua abitazione per visitare Milano.

Santa Claus si mostra entusiasta durante la visita alla Pinacoteca di Brera, fa shopping in Galleria, balla in discoteca, assapora un buon panettone in trattoria, si concede uno spettacolo alla Scala e, infine, riparte sul tram con destinazione Polo Nord.

Campagna turismo Natale: il rilancio di Milano

Il video è stato ideato per Milano&Partners da Wunderman Thompson e prodotto da Movie Magic International: dopo aver già firmato la campagna di luglio 2020 ‘Milano è sempre quella, perché non è mai la stessa’, confermano la loro dedizione nel rilancio del capoluogo lombardo.

La clip sarà promossa fino alla fine del mese di gennaio nei principali Paesi europei, con una fantastica campagna online, che completa la campagna di affissioni con le foto scattate da Fm.

Campagna turismo Natale, Riva: “Milano sa reinventarsi”

Martina Riva, assessora allo sport, turismo e giovani, ha annunciato: “Vogliamo raccontare il nostro Natale con un video fresco e innovativo, che ci auguriamo possa fare letteralmente il giro del mondo e far conoscere la nostra bella città ovunque.

Milano sa reinventarsi sempre, anche ora che stiamo provando a ripartire: sa regalare stimoli continui, in qualsiasi ambito e settore, e a Natale, in particolare, sa mostrare il meglio di sé. Quindi buon Natale a tutti i milanesi, ma anche ai turisti, ai visitatori, a chi a Milano non è mai venuto e a chi magari ci è venuto per lavoro e ora intende tornare per godersi a fondo la nostra città”.

