Orchestrale positivo alla Scala di Milano: annullati due concerti di Barenboim

Rinviati gli appuntamenti di mercoledì 3 e giovedì 4 novembre

I concerti della Staatskapelle di Berlino diretti da Daniel Barenboim, previsti per mercoledì 3 e giovedì 4 novembre alla Scala di Milano, sono stati cancellati a seguito di un sospetto caso di Covid.

Scala, orchestrale positivo: le verifiche

Il caso sospetto è stato individuato nell’orchestra Staatskapelle Berlin, la quale avrebbe dovuto aprire il ciclo delle grandi Orchestre ospiti al Piermarini.

Pertanto, la Direzione del Teatro alla Scala e quella della Staatsoper Unter den Linden hanno concordato il rinvio a data da destinarsi dei due concerti, in modo tale da effettuare le verifiche necessarie per garantire la massima sicurezza.

Scala, orchestrale positivo: il risarcimento parziale

Barenboim ha deciso di non tirarsi indietro: nella serata di giovedì 4 novembre, alle ore 20.00, salirà sul palco in veste di pianista per eseguire le ultime tre Sonate op.109, 110 e 111 di Beethoven.

I possessori dei biglietti del 3 novembre e gli abbonati al ciclo riceveranno un rimborso secondo le modalità comunicate via mail. I possessori dei biglietti del 4 novembre, invece, potranno partecipare al recital o chiedere il riaccredito dell’importo.

Barenboim tornerà a Milano nel 2022: precisamente l’8 febbraio per eseguire nuovamente le ultime Sonate di Beethoven al pianoforte, il 12 per interpretare il Terzo Concerto nel quarantennale della Filarmonica, con Zubin Mehta sul podio.

Il 6 maggio si esibirà da direttore, a capo della sua West-Eastern Divan, nel ciclo ‘La mia patria di Smetana’.

