Quindici set a disposizione per scattare foto innovative: scopriamo di più

Se i vostri tentativi di fare selfie perfetti non vi soddisfano appieno, Milano trova la soluzione ai vostri problemi: apre la prima Selfie Room d’Italia.

Selfie Room Milano: dove si trova

Alle porte di Milano, precisamente nel comune di Pero in via Cesare Battisti, si fa largo la primissima Selfie Room: una stanza di 200 metri quadrati, dedicata interamente agli autoscatti.

A corner of paradise per gli appassionati dei selfie e dei social, i quali potranno condividere i loro selfie nelle story o nei post.

Selfie Room Milano: i set

A disposizione ben 15 diverse ambientazioni tra stanze, angoli e pareti. Gli ambienti della Selfie Room verranno costantemente allestiti nel corso dell’anno, a favore delle stagioni, per assicurare foto o video da urlo e sempre al top.

Con uno schiocco di dita vi ritroverete a Londra, all’interno di una cabina telefonica, oppure in una prigione super fashion, in un mare di palline colorate con salvagenti a forma di fenicottero, o in una stanza piena di ciambelle.

Durante l’anno sono previsti eventi particolari come la giornata dedicata ai selfie con il proprio cane, la giornata delle mamme con figli piccoli, social contest e molto altro ancora.

Selfie Room Milano: i costi

Per accedere alla Selfie Room, oltre ad essere in possesso del Green Pass, è indispensabile la prenotazione. Il costo dell’ingresso è pari a 15 euro all’ora, i ragazzi dai 7 ai 14 anni avranno diritto al biglietto ridotto – al costo di 7,50 euro-.

Orari di apertura al pubblico:

martedì – venerdì: 15:00 – 20:00

sabato – domenica: 15:00 – 23:00

