Il nuovo centro sportivo Carraro è ancora chiuso per infiltrazioni: ecco le dichiarazioni del Comune e i rischi di una causa.

Il centro sportivo Carraro, recentemente completato, ha subito gravi infiltrazioni dal tetto che hanno compromesso strutture interne, tra cui il parquet dell’area principale. Le problematiche sono emerse durante i primi controlli tecnici, rendendo impossibile l’avvio delle attività programmate e spingendo le autorità a riconsiderare i tempi di consegna.

Infiltrazioni dal tetto al nuovo palazzetto Carraro

Le perdite d’acqua hanno interessato l’intera zona superiore del nuovo palazzetto, provocando macchie sul parquet e danni alle finiture. Una infiltrazione non tempestivamente contenuta può compromettere la sicurezza dell’intera struttura, e per questo il Comune ha attivato una verifica approfondita con tecnici specializzati per valutare l’entità dei danni e gli interventi necessari.

Cause e conseguenze per la struttura

Secondo le prime perizie, la principale causa è stata un difetto di impermeabilizzazione nella copertura, probabilmente legato a un errore di posa durante i lavori di costruzione. L’acqua penetrata ha causato rigonfiamenti del legno e potenziali problemi di isolamento termico, rendendo l’ambiente non idoneo per le attività sportive programmate.

Le dichiarazioni del Comune e la valutazione del contenzioso

L’assessora responsabile, Riva, ha spiegato che le autorità stanno studiando con attenzione la possibilità di avviare un contenzioso legale contro l’impresa costruttrice. “Bisogna valutare tempi, costi e rischi; un contenzioso grave potrebbe infatti costringere alla chiusura dell’impianto”, ha dichiarato Riva, sottolineando che la priorità assoluta è aprire l’impianto e non chiuderlo per questioni giudiziarie.

Riva ha inoltre ammesso che al 21 ottobre il progetto è “terribilmente in ritardo” e che il Comune sta monitorando costantemente la situazione per evitare ulteriori slitti. La gestione del ritardo è stata resa trasparente con l’obbligo di tenere informati i cittadini e le associazioni sportive coinvolte.

Calendario delle attività sportive e nuova data di consegna a Milanosport

Nonostante le difficoltà, il palinsesto delle associazioni è già stato definito: tornei di Torricelli, Vismara, Olympic Team, Ebro Basket e Sant’Ambrogio sono stati inseriti, con l’obiettivo di garantire un utilizzo rapido non appena l’edificio sarà ritenuto sicuro. Milanosport ha concordato una nuova data di consegna, posticipata di alcune settimane rispetto al calendario originario, per consentire i lavori di riparazione e la certificazione finale.

Il Comune, infine, ha ribadito che continuerà a sostenere le associazioni operative, garantendo spazi alternativi qualora fossero necessari ulteriori ritardi. La situazione resta dinamica e soggetta a continui aggiornamenti in base ai risultati delle operazioni di messa in sicurezza.