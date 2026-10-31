La Cassazione chiude la disputa legale con Giacomo Canale, respingendo le richieste economiche e devolvendo le spese in beneficenza.

Il giudizio più recente che ha coinvolto Giacomo Canale, l’ex cuoco al servizio di Pier Silvio Berlusconi, è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione lo scorso 29 ottobre. Con un’ordinanza chiara, tutti i cinque capisaldi del suo ricorso – che ammontavano a più di 680mila euro per presunti straordinari, mancanza di riposi e danni psicofisici – sono stati respinti, confermando la decisione della Corte d’Appello di Genova. L’esito definitivo chiude una lunga serie di fasi giudiziarie, dal tribunale di primo grado fino al più alto organo di giudizio.

Motivi dichiarati inammissibili e conclusione del provvedimento

Secondo l’ordinanza, quattro dei cinque motivi presentati da Canale sono risultati inammissibili, mentre il quinto è stato giudicato infondato. I magistrati hanno evidenziato che le argomentazioni dell’ex dipendente non erano sufficienti a dimostrare un reale inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro. La decisione della Suprema Corte si è sostenuta sulla base di documenti contrattuali e testimonianze, ritenendo che le pretese non avessero fondamento giuridico né fattuale.

Turnazione settimanale e indennità forfettaria

Un elemento cruciale per la valutazione dei giudici è emerso dalle stesse dichiarazioni di Canale: durante la quasi totalità del rapporto di lavoro, egli prestava servizio esclusivamente dal giovedì alla domenica, mentre nei giorni restanti vi era un’altra cuoca. Tale turnazione è stata ritenuta compatibile con il regolare godimento dei periodi di riposo e, di conseguenza, non giustificava richieste aggiuntive. Inoltre, la retribuzione percepita comprendeva già un’indennità forfettaria destinata a coprire sia gli straordinari sia i presunti mancati riposi, eliminando così la base per ulteriori compensi.

Dettagli sull’indennità inclusa nel salario

Il provvedimento sottolinea che la retribuzione di Canale era composta da una voce fissa che includeva un compenso forfettario per eventuali ore extra e per le giornate di riposo non godute. Questo elemento contrattuale ha ridotto la percezione di un ulteriore debito da parte del datore di lavoro, poiché la somma richiesta di 680mila euro non trovava riscontro nella struttura salariale già esistente.

Iter processuale e destino delle spese legali

Il giudizio di Cassazione rappresenta l’ultimo tassello di una traversata legale iniziata presso il tribunale di primo grado, proseguita nella Corte d’Appello di Genova e culminata nella più alta giurisdizione. Parallelamente al rigetto del credito, la Corte di Cassazione ha condannato Canale al pagamento delle spese legali relative al giudizio finale, pari a 4.500 euro, più gli oneri accessori previsti dalla legge. Non è la prima volta che l’ex cuoco subisce una sconfitta; anche un precedente procedimento di revocazione si è concluso sfavorevolmente per lui.

Beneficenza a favore del territorio di Viareggio

Tutte le somme recuperate a titolo di spese legali – sia quelle del giudizio di Cassazione sia gli importi già riscossi nei precedenti procedimenti – saranno interamente devolute a associazioni benefiche di Viareggio, cittadina di residenza di Canale. Questa destinazione finale delle risorse legali aggiunge un aspetto solidale alla vicenda, trasformando una disputa puramente economica in un contributo per la comunità locale.

La Corte di Cassazione ha messo fine a una controversia durata anni, confermando che le richieste di Giacomo Canale non erano giustificate né legalmente né contrattualmente. La decisione non solo esclude ogni possibilità di risarcimento per il richiedente, ma converte le spese legali sostenute in un beneficio per le organizzazioni di volontariato di Viareggio, chiudendo il caso con un risultato finale inatteso per tutte le parti coinvolte.