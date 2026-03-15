Maltempo in Lombardia, allerta gialla dalle 12: cosa sapere

La Regione Lombardia ha emesso un'allerta gialla a partire dalle ore 12 del 14/03/2026: indicazioni utili per chi vive vicino ai corsi d'acqua

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’avvertenza meteo di livello allerta gialla, valida a partire dalle ore 12 del 14/03/2026. L’avviso segnala rischio idraulico e idrogeologico per alcune aree del territorio; per questo motivo le autorità invitano la cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti in prossimità delle zone soggette a potenziali esondazioni dei corsi d’acqua segnalati.

Il tono dell’allerta è di natura preventiva: l’obiettivo è ridurre i pericoli per persone, beni e infrastrutture evitando panico ma adottando misure concrete.

È importante ricordare che l’allerta è legata a fenomeni meteorologici che possono evolvere rapidamente, pertanto le informazioni fornite dalle istituzioni vanno seguite con attenzione. Le autorità locali e la Protezione Civile raccomandano di limitare gli spostamenti non indispensabili nelle ore critiche e di evitare aree golenali, sottopassi e tratti stradali soggetti a ristagni. Conservare i contatti utili e monitorare i bollettini ufficiali permetterà di ricevere aggiornamenti tempestivi e di reagire con tempestività in caso di peggioramento.

Cosa significa l’allerta gialla

La classificazione di allerta gialla indica una situazione di rischio ordinario che richiede attenzione e comportamenti preventivi da parte della popolazione e degli enti locali. In termini pratici, il rischio idrogeologico riguarda fenomeni come frane localizzate e smottamenti, mentre il rischio idraulico si riferisce alla possibilità di esondazione o innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. Le amministrazioni territoriali utilizzano l’allerta per attivare controlli periodici su argini, reti di drenaggio e punti critici, e per coordinare interventi di presidio in caso la situazione peggiori.

Comportamenti consigliati

Per ridurre i rischi personali e collettivi è opportuno adottare semplici precauzioni: evitare di transitare nei pressi dei corsi d’acqua e nei sottopassi, non parcheggiare veicoli in aree depresse e mettere al sicuro oggetti all’esterno che potrebbero essere trascinati dall’acqua. In caso di abitazioni al piano interrato o seminterrato, predisporre sacchetti di sabbia o chiusure temporanee può limitare l’ingresso di acqua. Ricordare inoltre di non attraversare mai a piedi o in auto tratti sommersi: la profondità e la velocità della corrente possono risultare ingannevoli e pericolose.

Checklist rapida

Prima dell’arrivo di fenomeni intensi è utile controllare la dotazione di emergenza: torce, batterie, telefono carico e numeri di emergenza. Assicurarsi che il libretto di istruzioni e le informazioni per l’evacuazione siano a portata di mano, e verificare lo stato di tegole, grondaie e scarichi per favorire il deflusso delle acque. Contattare vicini o familiari in situazioni di fragilità e concordare un piano di assistenza. Tenere sotto controllo le comunicazioni ufficiali della Regione Lombardia e del sistema di Protezione Civile per ricevere eventuali ordini di evacuazione o aggiornamenti.

Aree e servizi potenzialmente interessati

L’allerta segnala che alcune porzioni del territorio potrebbero registrare criticità legate al maltempo: aree golenali, versanti collinari con instabilità del suolo e zone urbane con rete di drenaggio insufficiente. Tali situazioni possono generare disagi alla viabilità locale, cali nella funzionalità dei servizi pubblici e interruzioni temporanee nei trasporti. I gestori delle infrastrutture sono già stati informati e, se necessario, verranno prese misure per limitare impatti su traffico, trasporto pubblico e servizi essenziali. La collaborazione dei cittadini nel segnalare problemi attraverso i canali ufficiali è fondamentale.

Monitoraggio e aggiornamenti

Il monitoraggio dell’evoluzione meteorologica è continuo: il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia aggiornerà i bollettini sulla base dei dati ricevuti e delle condizioni sul campo. Per informazioni attendibili è consigliabile consultare i canali istituzionali della Regione Lombardia e della Protezione Civile, oltre ai siti del Comune di riferimento. Le allerte possono essere modulate nel corso della giornata; pertanto chi si trova in aree sensibili dovrebbe restare informato e pronto ad adeguare i propri comportamenti alle nuove indicazioni.

Consigli pratici per le prossime ore

Nei prossimi orari, fino a cessata allerta, è prudente evitare spostamenti non essenziali, tenere a portata di mano kit di emergenza e proteggere gli immobili da possibili infiltrazioni. Spostare veicoli e attrezzature da zone a rischio e, in caso di piogge intense, cercare rifugio in luoghi elevati. Se si osservano anomalie come crepe nel terreno o ingrossamento rapido di ruscelli, segnalarle subito alle autorità competenti. L’attenzione collettiva e il rispetto delle indicazioni ufficiali sono gli strumenti migliori per attraversare l’evento con la massima sicurezza possibile.