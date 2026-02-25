Blitz dei carabinieri a Corsico e Rozzano: sequestro di oltre 4,5 kg di cocaina e quattro arresti

Controlli intensificati tra Corsico e Rozzano: quattro persone arrestate e sequestri che includono oltre 4,5 kg di cocaina e dosi pronte per la vendita

Nel corso di un servizio intensificato contro lo spaccio nel sud‑ovest della città, i carabinieri hanno eseguito controlli mirati tra Corsico e Rozzano, portando all’arresto di quattro persone e al sequestro di un consistente quantitativo di cocaina. L’intervento ha interessato diverse aree e punti di controllo, con pattuglie sul territorio e perquisizioni mirate che hanno permesso di individuare sia dosi già suddivise per la vendita sia un carico occultato all’interno di un veicolo di grande cilindrata.

Il primo intervento a Corsico: dosi pronte e primo arresto

In proseguimento delle attività che hanno permesso di individuare dosi già suddivise e un carico occultato, la stazione locale ha effettuato un controllo nella zona residenziale di Corsico. I militari hanno fermato un uomo la cui condotta aveva destato sospetti. La perquisizione personale ha consentito il rinvenimento di oltre 120 grammi di cocaina, già confezionata in dosi pronte per la vendita. La sostanza è stata posta sotto sequestro e l’individuo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo una stima basata su un prezzo medio locale, il valore della partita si aggira intorno a 9.600 euro.

Sequestro in auto nel quartiere Lavagna

A seguito delle verifiche precedenti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, con il supporto della stazione, hanno controllato un’automobile parcheggiata nel quartiere. A bordo c’erano due occupanti che gli agenti hanno giudicato visibilmente nervosi.

La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di un nascondiglio con oltre 4,5 kg di cocaina. I due presenti sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Modalità di occultamento e rilevanza

Il ritrovamento nel veicolo conferma l’uso di mezzi privati per il trasporto di partite di droga di notevole entità. Le tecniche di occultamento riscontrate hanno richiesto ispezioni approfondite e l’impiego di procedure investigative specializzate. Gli accertamenti si sono estesi alle strutture e agli spazi interni del veicolo per individuare vani nascosti e dispositivi artigianali.

Il sequestro di oltre 4,5 kg costituisce un colpo significativo alla rete di rifornimento locale. La quantità, secondo gli investigatori, era destinata a più piazze di spaccio, con un impatto operativo sulla distribuzione. Le indagini proseguono per ricostruire canali di approvvigionamento e responsabilità criminali.

Arresto a Rozzano e operazioni coordinate

Nel corso dello stesso dispositivo operativo è stato eseguito un arresto a Rozzano. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Corsico hanno colto in flagranza un uomo mentre tentava di occultare alcune dosi per eludere il controllo. La sostanza è stata sequestrata e l’arrestato è stato inquadrato nell’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Strategia e obiettivi dell’operazione

Gli investigatori continuano ad approfondire le attività per individuare eventuali collegamenti e responsabili. L’operazione riflette una strategia di contrasto basata su controlli capillari e interventi mirati nelle aree ritenute sensibili. L’obiettivo delle forze dell’ordine è dissestare le catene logistiche dello spaccio, agendo sia sul traffico locale di piccole dosi sia sui flussi connessi a partite all’ingrosso. Il coordinamento tra diverse articolazioni dell’Arma ha permesso interventi simultanei in punti distinti del territorio, con risultati complessivi ritenuti significativi dalle autorità. Ulteriori sviluppi sono attesi in seguito agli approfondimenti investigativi.

Implicazioni per l’area e prossimi sviluppi

Le operazioni condotte nei due comuni indicano un aumento dei controlli sul territorio e una presenza rafforzata delle pattuglie. Questo rafforzamento funge da deterrenza immediata verso le reti di spaccio locali. Le indagini proseguiranno per ricostruire i canali di approvvigionamento e le reti di vendita, con accertamenti che potrebbero estendersi ad altre persone e a diverse aree geografiche. La collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura e le analisi di laboratorio sulla sostanza sequestrata saranno elementi centrali per gli sviluppi investigativi.

