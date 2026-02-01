Festival del Fumetto 2026: Scopri la Celebrazione della Cultura Pop a Novegro

Non perdere il Festival del Fumetto a Novegro! Un weekend imperdibile dedicato alla cultura nerd, con eventi entusiasmanti, cosplay spettacolari e un'ampia selezione di fumetti. Unisciti a noi per celebrare la passione per il fumetto e immergerti in un’atmosfera unica!

Il Festival del Fumetto si svolgerà al Parco Esposizioni di Novegro il 31 gennaio e 1 febbraio 2026, offrendo un weekend dedicato alla cultura pop. Questo evento annuale rappresenta una vera festa per gli appassionati di fumetti, anime, videogiochi e cosplay, attirando visitatori di tutte le età.

Un evento per tutti gli appassionati

Con oltre 20.000 mq di spazi espositivi, il festival propone una vasta gamma di attività e attrazioni. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare cinque padiglioni ricchi di espositori, con oltre 200 stand dedicati a manga, manhwa, fumetti occidentali, gadget e action figures. Inoltre, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per i collezionisti in cerca di pezzi rari o vintage.

Artist Alley e cosplay village

Uno dei punti salienti dell’evento è l’Artist Alley, situato nel Padiglione B, dove 50 artisti si incontrano con il pubblico, offrendo opportunità di interazione e scambio. Il Cosplay Village, nel Padiglione D, rappresenta un’altra attrazione fondamentale. Si tratta del più grande d’Italia, dove si svolgeranno spettacoli, tutorial e contest, trasformando l’area in un vero e proprio villaggio creativo.

Programma ricco di eventi

Il programma del cosplay è caratterizzato da un fitto calendario di appuntamenti. Sabato 31 gennaio, a partire dalle 10.00, avranno luogo workshop di trucco e creazione di costumi, con la partecipazione di esperti come Kloseth MUA e Vikynga. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno incontrare cosplayer di fama come Cosnet e Bork.Axel.

Gara di cosplay

Domenica 1° febbraio, il culmine del festival sarà la gara di cosplay, giudicata da una giuria di esperti. Questa valuterà la tecnica, la creatività e l’interpretazione dei partecipanti. È necessario rispettare regole specifiche riguardo alla durata delle esibizioni, che variano in base al numero di cosplayer coinvolti. È fondamentale che le performance siano originali e conformi alle norme di comportamento stabilite.

Premi e riconoscimenti

Le categorie di premio includono il Miglior Cosplay Sartoriale, il Miglior Cosplay Crafting e il Miglior Interpretazione, tra le altre. Ogni categoria valuterà aspetti quali la qualità del costume, l’originalità e la capacità di interpretare il personaggio. Le decisioni della giuria saranno definitive e comunicati subito dopo la conclusione della gara.

Attività per i più giovani

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli con il Miglior Cosplay Kid, una categoria riservata ai partecipanti dai 0 ai 12 anni. Questo riconoscimento premia non solo il costume, ma anche l’impegno e l’interpretazione. L’evento rappresenta un’importante opportunità per incoraggiare i giovani talenti del cosplay.

Dettagli pratici per la visita

Il festival aprirà le porte dalle 10.00 alle 20.00 nei due giorni di evento. I biglietti saranno disponibili a 15 euro per l’ingresso giornaliero, con riduzioni per i giovani e abbonamenti per i fan più accaniti. È consigliabile acquistare i biglietti in anticipo per evitare lunghe attese.

Il Festival del Fumetto offre un’esperienza indimenticabile, dove la passione per il mondo nerd si unisce a divertimento, creatività e cultura.