Due spacciatori arrestati con droga e armi nel Parco delle Groane

Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti nel Parco delle Groane.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, i carabinieri della Compagnia di Rho, in collaborazione con i militari della stazione di Cesate, hanno portato a termine un’importante operazione nelParco delle Groane. L’azione ha portato all’arresto di due individui: un giovane marocchino di 22 anni e un tunisino di 58 anni, sorpresi mentre tentavano di cedere droga a un acquirente sconosciuto.

Le fasi dell’intervento

Il blitz si è svolto nei pressi dellaStrada Provinciale 119, dove i carabinieri, impegnati in operazioni di controllo per contrastare il fenomeno dellospaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato i due uomini emergere da una zona boscosa. I militari hanno prontamente deciso di intervenire, bloccando i sospetti prima che potessero allontanarsi ulteriormente.

Sequestri effettuati

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto in possesso dei due arrestati un totale di cinque dosi dicocainae due dosi dihashish. Inoltre, i soggetti avevano con sé 135 euro in banconote di vario taglio e materiale utile al confezionamento delle sostanze. A rendere la situazione ancora più grave, i due uomini erano armati: uno di loro possedeva unmachetedi 49 centimetri, mentre l’altro un coltellaccio da cucina di 31 centimetri.

Le conseguenze legali

Una volta completate le operazioni di identificazione, i due sono stati trasportati presso ilcarcere di San Vittorea Milano. Entrambi sono accusati didetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentieporto di armi. L’operazione rientra in un ampio programma di controllo e prevenzione attuato dalle forze dell’ordine, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e a ridurre il fenomeno della droga nella zona.

Un contesto di maggiore attenzione

Questo arresto si inserisce in un contesto più ampio di vigilanza, specialmente in un’area come ilParco delle Groane, dove recentemente si sono verificati episodi di violenza legati allo spaccio di droga. I carabinieri,

La comunità locale ha accolto con favore l’intervento delle forze dell’ordine, esprimendo preoccupazione per la sicurezza nel parco, ma anche un senso di sollievo per la pronta azione che ha portato all’arresto degli spacciatori. Le autorità proseguono nel lavoro a stretto contatto con i cittadini per affrontare e combattere il problema dello spaccio di droga, dimostrando l’impegno a garantire un ambiente più sicuro e sereno per tutti. Questo sforzo congiunto si traduce in una maggiore vigilanza e in iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’uso di sostanze illecite.