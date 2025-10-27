Esplosione in centro città provoca feriti e caos

Un'esplosione nel centro di Milano ha lasciato diversi feriti, le autorità sono sul posto.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un’esplosione è avvenuta alle ore 14:45 in pieno centro a Milano, in via della Repubblica. Al momento, si contano almeno 10 feriti, di cui 3 in condizioni gravi.

La Polizia e i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente, evacuando l’area e prestando soccorso ai feriti. Testimoni oculari riportano di aver sentito un forte boato seguito da fumi densi. “Ho visto persone correre e urlare,” ha dichiarato un testimone presente sul luogo dell’esplosione.

Le autorità hanno chiuso le strade circostanti e stanno indagando sulle cause dell’incidente. “Non ci sono elementi che facciano pensare a un attacco terroristico al momento,” ha affermato un portavoce della Polizia di Stato.

Si prevede che l’area rimarrà chiusa per diverse ore mentre le indagini sono in corso. AGGIORNAMENTO ORE 16:00: Un team di artificieri è stato inviato sul posto per verificare la presenza di ordigni esplosivi.