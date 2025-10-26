Guida completa alle mostre di Milano per ottobre 2025

Ottobre 2025 porta a Milano una serie di mostre imperdibili. Ecco cosa non perdere.
Le mostre in corso
Milano ospita diverse mostre di rilevanza internazionale in ottobre. Tra queste, la retrospettiva dedicata a Frida Kahlo al Palazzo Reale e l’esposizione di arte contemporanea presso la Fondazione Prada. Questi eventi attirano visitatori da tutto il mondo, confermando la città come un centro culturale di prim’ordine.
Eventi speciali
Inoltre, il Castello Sforzesco ospiterà una serie di eventi collaterali, tra cui incontri con artisti e workshop per famiglie. I visitatori possono partecipare a tour guidati per approfondire le opere esposte e il loro significato.