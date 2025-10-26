Guida completa alle mostre a Milano nel 2025

Milano è il centro pulsante dell'arte e della cultura. Scopri le mostre imperdibili della città.
Le mostre in corso
Milano ospita attualmente diverse mostre di rilevanza internazionale. Tra queste, spiccano le esposizioni al Museo del Novecento e alla Fondazione Prada, dove sono esposte opere di artisti contemporanei.
Prossimi eventi espositivi
Nei prossimi mesi, sono attese nuove mostre temporanee presso il Poldi Pezzoli e il Castello Sforzesco. Gli appassionati d’arte possono già prenotare i biglietti online.