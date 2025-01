Un uomo di 28 anni arrestato dopo un'aggressione e la scoperta di un laboratorio di droga

Un arresto che svela un traffico illecito

Un uomo di 28 anni, identificato come C.M., è stato arrestato dai carabinieri di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto a seguito di un’indagine scaturita da un’aggressione avvenuta circa dieci giorni fa, quando l’uomo era stato accoltellato dalla compagna durante una violenta lite. Questo episodio ha portato le forze dell’ordine a indagare più a fondo nella vita dell’individuo, rivelando un’attività illecita ben più grave.

Scoperta una piantagione di marijuana

Durante le indagini, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di Chignolo Po, dove l’uomo risiedeva. Qui, hanno trovato una stanza trasformata in un laboratorio per la produzione di droga. All’interno, era presente una cabina di essiccazione contenente 1 chilo e 162 grammi di marijuana in inflorescenza, insieme a tutto il materiale necessario per la coltivazione. Questa scoperta ha messo in luce un traffico di sostanze stupefacenti che potrebbe avere ramificazioni più ampie nella zona.

Le conseguenze legali dell’aggressione

L’aggressione che ha portato all’arresto di C.M. si è verificata il 20 gennaio, nell’abitazione della coppia a Santa Cristina e Bissone. La compagna, una donna di 29 anni, ha colpito l’uomo con un coltello, causando ferite superficiali che hanno richiesto il suo ricovero presso l’ospedale San Matteo di Pavia. La violenza domestica è un tema sempre più attuale e preoccupante, e questo caso evidenzia come le liti tra partner possano sfociare in situazioni drammatiche, rivelando al contempo attività criminali nascoste.