La polizia locale di Milano e Monza sostiene PizzAut dopo un furto

Un furto che ha colpito la comunità

Il 5 marzo scorso, PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi con autismo, ha subito un furto che ha scosso non solo i suoi operatori, ma l’intera comunità. Due computer portatili e una somma di 200 euro sono stati portati via, ma ciò che ha ferito di più è stata la perdita della serenità dei ragazzi che lavorano lì. Nico Acampora, presidente di PizzAut, ha raccontato l’accaduto con grande emozione, sottolineando come i ragazzi, nonostante il trauma subito, abbiano mostrato una sorprendente capacità di perdono e comprensione nei confronti dei ladri.

La risposta della polizia locale

In risposta a questo triste evento, oltre 20 Comandanti e Responsabili dei Corpi e Servizi di Polizia Locale dell’area metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza hanno deciso di mostrare il loro supporto. Durante la pausa pranzo, si sono recati a PizzAut per condividere un momento di vicinanza con i ragazzi, un gesto che ha avuto un forte impatto emotivo. Giovanni Dongiovanni, comandante della polizia locale di Monza, ha spiegato che l’incontro è stato un modo per dimostrare che non sono soli e che la comunità è pronta a sostenerli.

Un simbolo di amicizia e solidarietà

Durante la visita, i rappresentanti della polizia locale hanno lasciato un crest, una riproduzione dello stemma del Corpo di Polizia Locale di Monza, come simbolo di amicizia e sostegno. Questo gesto non solo rappresenta un segnale di solidarietà, ma anche un messaggio chiaro ai malintenzionati: la comunità è unita e pronta a difendere i suoi membri più vulnerabili. Acampora ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando che la cosa più importante è che la gente continui a frequentare PizzAut, contribuendo così a riportare la normalità nella vita dei ragazzi.