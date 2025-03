Aggressione a Trezzano: uomo accoltellato per debiti di droga

Un 36enne in condizioni serie dopo un'aggressione avvenuta in mattinata.

Un’aggressione violenta nel cuore di Trezzano

Nella mattinata di oggi, sabato 29 marzo, un uomo di 36 anni è stato vittima di un’aggressione a Trezzano sul Naviglio, precisamente tra via Aldo Moro e via Gioia. L’intervento tempestivo di un’ambulanza e di un’automedica ha permesso di trasportarlo in ospedale, dove attualmente si trova in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. L’uomo ha subito ferite all’avambraccio e al polpaccio, e i soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo prima del trasporto.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri sono già al lavoro per identificare l’aggressore. Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in un contesto legato a debiti di droga. Tuttavia, le autorità stanno raccogliendo ulteriori informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto. È emerso che, poco prima dell’aggressione, la vittima avrebbe compiuto una rapina ai danni di un commerciante ambulante in via Curiel, spingendolo e colpendolo per un bottino di poche decine di euro. Fortunatamente, il commerciante non ha riportato gravi ferite.

Un contesto di violenza e criminalità

Questo episodio di violenza non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di criminalità legata al traffico di droga nella zona. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le operazioni per contrastare questo fenomeno, che continua a preoccupare i cittadini. L’accoltellamento di oggi rappresenta un campanello d’allarme per la comunità, che chiede maggiore sicurezza e interventi efficaci per prevenire simili episodi in futuro.