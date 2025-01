Un drammatico schianto in via Corelli ha lasciato quattro giovani feriti, indagini in corso.

Un incidente che scuote la comunità

Nella notte tra martedì e mercoledì, un grave incidente stradale ha coinvolto quattro giovani in via Corelli, nel quartiere Ortica di Milano. I ragazzi, due maschi e due femmine, di età compresa tra i 21 e i 24 anni, sono stati vittime di uno schianto che ha lasciato la comunità locale in stato di shock. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30, un orario in cui le strade sono solitamente meno affollate, ma che non ha risparmiato i giovani da una situazione drammatica.

Le condizioni dei feriti

Le condizioni dei quattro ragazzi sono state subito giudicate serie dai soccorritori intervenuti sul posto. Fortunatamente, non sembrano essere in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per liberare i giovani dalle lamiere contorte della loro vettura, mentre le ambulanze del 118 si sono affrettate a trasportarli ai principali ospedali della città, il Policlinico e il San Raffaele. La rapidità dell’intervento ha sicuramente contribuito a stabilizzare i feriti, ma le cause dell’incidente rimangono ancora da chiarire.

Indagini in corso

Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. Non è ancora chiaro se i giovani abbiano perso il controllo del veicolo per evitare un ostacolo o se l’incidente sia stato causato dall’alta velocità. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità si stringe attorno ai feriti, sperando in una pronta guarigione e chiedendo maggiore sicurezza sulle strade.