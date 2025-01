Aggressione tra tifosi a Venezia: un ragazzo in ospedale

Un episodio di violenza tra tifoserie avvenuto prima della partita di campionato

Un episodio di violenza in città

Domenica 12 gennaio, un giovane tifoso di 29 anni, sostenitore dell’Inter, è stato vittima di un’aggressione a Venezia, poco prima dell’inizio della partita tra la sua squadra e il Venezia. L’episodio è avvenuto in via Garibaldi, una zona centrale e frequentata della città, dove il giovane si trovava con un amico. La situazione è degenerata rapidamente quando un gruppo di quattro o cinque tifosi locali ha iniziato a provocarlo, chiedendogli di togliersi la sciarpa dell’Inter.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dal giovane, il rifiuto di obbedire a questa richiesta ha scatenato la violenza. I tifosi del Venezia hanno aggredito il supporter nerazzurro con spintoni e pugni, infliggendogli anche colpi alla testa con una cintura. Questo episodio di violenza ha suscitato preoccupazione non solo tra i tifosi, ma anche tra le autorità locali, che sono sempre più allarmate per la crescente violenza legata al tifo calcistico.

Intervento delle autorità e conseguenze

Fortunatamente, il giovane è stato soccorso dai sanitari e trasportato al pronto soccorso di Venezia, dove gli è stata diagnosticata una ferita alla testa. Le sue condizioni, sebbene preoccupanti, non sono gravi e gli è stata data una prognosi di otto giorni. Gli agenti della Digos, già presenti in zona per garantire la sicurezza durante la partita, hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili di questo atto di violenza. Questo episodio mette in luce la necessità di un intervento più deciso per prevenire simili aggressioni in futuro e garantire la sicurezza di tutti i tifosi.