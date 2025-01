Un incendio divampato nel garage di una casa ha spaventato i residenti della zona.

Un rogo che ha colpito la comunità

Sabato sera, attorno alle 21.30, un incendio ha colpito una villetta situata in via Vincenzo Bellini a Paderno Dugnano. Le fiamme sono partite dal garage dell’abitazione, per poi propagarsi rapidamente al piano terra, creando una situazione di panico tra i residenti. La colonna di fumo denso e le fiamme altissime erano visibili da diversi metri di distanza, attirando l’attenzione di molti passanti e vicini.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo del sinistro, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero causare danni maggiori. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati, ma la paura tra i residenti è stata palpabile. Molti di loro sono scesi in strada, preoccupati per la propria sicurezza e per quella delle loro famiglie. La rapidità dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Indagini in corso per chiarire le cause

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Paderno, che, insieme ai vigili del fuoco, stanno cercando di ricostruire le cause dell’incendio. Secondo le prime ipotesi, il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito nel garage, ma le indagini sono ancora in fase preliminare. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto e prevenire futuri incidenti simili.