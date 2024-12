Un dispositivo all'avanguardia per garantire la sicurezza degli operatori sanitari in situazioni di emergenza.

Un passo avanti nella sicurezza sanitaria

La Lombardia si prepara a lanciare una nuova iniziativa per proteggere il personale sanitario, introducendo uno smartwatch innovativo progettato per contrastare le aggressioni. A partire dall’inizio del 2025, l’Asst Pavia avvierà una fase di sperimentazione presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vigevano. Questo dispositivo rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza degli operatori, combinando tecnologia e praticità.

Caratteristiche del dispositivo

Il nuovo smartwatch, concepito come un braccialetto da indossare al polso, è dotato di una serie di funzionalità avanzate. Equipaggiato con una sim multi-operatore, microfono e altoparlante, consente comunicazioni bidirezionali. Tra i tasti frontali, spicca un tasto Sos di colore rosso, pensato per inviare richieste di emergenza alla centrale operativa, e un tasto verde per rispondere a chiamate in arrivo. Queste caratteristiche garantiscono una comunicazione rapida ed efficace, fondamentale in situazioni di crisi.

Protocollo di emergenza e localizzazione

In caso di emergenza, la pressione del tasto Sos attiva un protocollo che prevede un contatto diretto con la centrale operativa, attiva 24 ore su 24. Questa centrale verifica la situazione e, se necessario, allerta immediatamente le forze dell’ordine. Inoltre, il dispositivo è dotato di localizzazione GPS, che permette di monitorare in tempo reale la posizione dell’operatore, aumentando ulteriormente la sicurezza.

Formazione e preparazione del personale

Il personale del pronto soccorso di Vigevano ha già ricevuto una formazione specifica sull’utilizzo degli smartwatch e sulle procedure operative correlate. Questo assicura che il sistema funzioni in modo efficiente e che gli operatori siano pronti a gestire qualsiasi situazione di emergenza. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando gli sforzi della Regione Lombardia nella prevenzione delle aggressioni al personale sanitario.

Un deterrente contro le aggressioni

Il dispositivo indossabile offre un vantaggio significativo: è sempre a portata di mano dell’operatore, consentendo di avvisare immediatamente i servizi di sicurezza in caso di necessità. Se la sperimentazione a Vigevano darà risultati positivi, la Regione è pronta a estendere l’utilizzo di questi smartwatch in altre strutture sanitarie. L’obiettivo è chiaro: garantire un ambiente di lavoro più sicuro per chi si prende cura della salute della comunità.