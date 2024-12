Un episodio di violenza inaspettato davanti alla caserma dei carabinieri di Affori.

Un episodio di violenza inaspettato

Mercoledì sera, poco prima delle 19, Milano è stata teatro di una violenta rissa che ha coinvolto sei persone davanti alla caserma dei carabinieri di Affori. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La rissa, scoppiata in via Enrico Cialdini, ha visto protagonisti uomini di età compresa tra i 18 e i 32 anni, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate.

Intervento dei soccorritori e dei carabinieri

La situazione è degenerata rapidamente, con calci, pugni e persino l’uso di una lama. I carabinieri, già presenti nella zona, sono intervenuti per sedare la rissa e riportare la calma. Sul posto sono giunti anche i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno inviato quattro equipaggi, tra cui tre ambulanze e un’automedica. I feriti sono stati prontamente assistiti: il più grave è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli con una ferita d’arma da taglio, mentre gli altri hanno ricevuto cure per traumi cranici e ferite agli arti.

Indagini in corso per chiarire i motivi della rissa

Le cause che hanno portato a questo violento scontro rimangono ancora sconosciute. I carabinieri della Stazione Affori stanno conducendo le indagini per identificare i protagonisti e comprendere le dinamiche che hanno scatenato la disputa. La comunità locale è in attesa di chiarimenti su un episodio che ha scosso la tranquillità del quartiere, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante della sicurezza pubblica. La rissa di Affori rappresenta un campanello d’allarme per le autorità, che devono affrontare il problema della violenza giovanile e delle sue manifestazioni sempre più frequenti nelle aree urbane.