Un uomo di 89 anni investito da un'auto in via Roma, le sue condizioni sono disperate.

Un tragico evento in via Roma

Questa mattina, pochi minuti prima delle 9.30, un grave incidente ha scosso la comunità di Cesano Boscone. In via Roma, nei pressi dell’incrocio con via Monte Rosa, un uomo di 89 anni è stato investito da un’auto, riportando ferite gravissime. Questo episodio riporta alla mente un altro tragico evento avvenuto un mese fa, quando una donna di 81 anni ha perso la vita nello stesso luogo, colpita da un veicolo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’89enne stava attraversando la strada a pochi passi dalle strisce pedonali quando è stato travolto da una donna di 73 anni, alla guida di un’auto che procedeva a bassa velocità. La conducente ha dichiarato agli agenti della polizia locale di essere stata abbagliata dal sole, non accorgendosi della presenza del pedone. L’impatto è stato violento e l’uomo ha battuto la testa, perdendo molto sangue.

Intervento dei soccorsi

I soccorritori sono intervenuti rapidamente, cercando di stabilizzare la vittima sul posto. Le manovre di rianimazione sono state effettuate mentre l’89enne veniva trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono state descritte come disperate, e la comunità è in attesa di notizie sul suo stato di salute. La donna alla guida dell’auto è stata sottoposta all’alcoltest, il cui esito è risultato negativo, e gli agenti hanno avviato un’indagine per raccogliere testimonianze e effettuare rilievi sul luogo dell’incidente.