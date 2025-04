Due uomini simulano un incidente per derubare un 55enne a Milano, arrestati a Rozzano.

Un colpo ben orchestrato

Martedì mattina, la tranquillità di piazzale Aquileia a Milano è stata interrotta da un audace colpo di rapina. Un uomo di 55 anni, alla guida della sua lussuosa Lamborghini Urus, è stato avvicinato da due rapinatori in scooter. Questi ultimi, con un piano ben congegnato, hanno messo in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, costringendo la vittima a scendere dall’auto con la scusa di un falso incidente. Questo stratagemma ha permesso ai ladri di agire rapidamente e senza destare sospetti.

Il furto e la fuga

Una volta che l’uomo è sceso dal veicolo, uno dei rapinatori ha strappato dal suo polso un orologio Audemars Piguet, del valore di circa 30mila euro. Dopo il colpo, i due malviventi sono fuggiti in direzione di Rozzano, ma la loro corsa è stata interrotta grazie all’intervento tempestivo della polizia. Gli agenti, infatti, sono stati allertati e sono riusciti a rintracciare i ladri mentre tentavano di rifugiarsi in un bed & breakfast.

Arresto e recupero della refurtiva

Grazie a un’operazione coordinata, le forze dell’ordine hanno arrestato i due rapinatori, identificati come Raffaele D’Avino, 47 anni, e Luigi Cigliano, 40 anni, entrambi con precedenti penali. Un terzo complice, Angelo P., è stato catturato mentre cercava di scappare su un taxi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto altri orologi di lusso, tra cui un Patek Philippe del valore di 65mila euro. Inoltre, nel baule dell’auto utilizzata per la fuga, noleggiata in Campania, sono stati trovati gli stessi abiti indossati durante la rapina.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento delle rapine mirate a oggetti di lusso nelle grandi città italiane. La bravura dei ladri nel pianificare colpi così audaci è allarmante e richiede un’attenzione maggiore da parte delle forze dell’ordine e della comunità. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli dei rischi e adottino misure di sicurezza appropriate per proteggere i propri beni.