Un'auto ribaltata causa disagi agli automobilisti in direzione Sud.

Incidente stradale sulla tangenziale ovest

Giovedì mattina, gli automobilisti che percorrevano la Tangenziale Ovest di Milano hanno vissuto un vero e proprio incubo. Un’auto ribaltata a causa di un incidente stradale ha causato una coda impressionante di almeno 5 chilometri, creando disagi significativi per chi si trovava in viaggio. L’incidente è avvenuto attorno alle 6.30, tra l’uscita 8 Ss412 Val Tidone Vigentina e l’innesto per l’Autostrada A1, in direzione Sud.

Interventi tempestivi delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Assago, i vigili del fuoco e un equipaggio dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, le prime informazioni indicano che nessuna delle tre persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Tuttavia, la presenza delle autorità ha contribuito a gestire la situazione e a ripristinare la sicurezza sulla strada.

Disagi per il traffico e soluzioni temporanee

Milano Serravalle, l’ente che gestisce le tangenziali, ha comunicato che le corsie di emergenza e marcia sono state occupate a causa dell’incidente, costringendo il traffico a defluire nella corsia di sorpasso. Questo ha portato a una situazione di congestione che ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Le code si sono estese rapidamente, creando un effetto domino che ha coinvolto anche le strade limitrofe. Gli automobilisti sono stati avvisati di prestare attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi.