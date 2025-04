Un inseguimento che ha coinvolto tre ladri e la reazione dei residenti di un campo nomadi.

Un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso

Il pomeriggio di venerdì 4 marzo ha visto un’azione audace delle forze dell’ordine a Gaggiano, un comune alle porte di Milano. Tutto è iniziato quando una pattuglia dell’Unione Fontanili ha notato un furgoncino sospetto con le targhe oscurate. All’interno, tre individui con il volto coperto hanno cercato di fuggire, dando il via a un inseguimento che ha attraversato diverse strade e quartieri, tra cui Trezzano e il Gallaratese.

Le forze dell’ordine, consapevoli del pericolo che un intervento diretto avrebbe potuto comportare per gli altri automobilisti, hanno deciso di seguire il furgone senza tentare di fermarlo immediatamente. Questo approccio ha permesso di monitorare la situazione e di attendere un errore da parte dei fuggitivi.

La barricata del campo nomadi

Durante l’inseguimento, il furgone ha imboccato una strada sterrata che conduceva a un campo nomadi in via Negrotto. Qui, i residenti, allertati dai ladri, hanno creato una barricata improvvisata utilizzando carriole, carrelli e persino una lavatrice. Questo gesto ha dimostrato la solidarietà tra i fuggitivi e i residenti, che hanno cercato di ostacolare l’operato delle forze dell’ordine.

Quando la volante della polizia è arrivata, è stata circondata da uomini e donne del campo, e uno dei residenti ha persino tentato di bloccare la via di uscita con la propria auto. La situazione si è fatta tesa, ma fortunatamente, l’intervento tempestivo di cinque equipaggi dei carabinieri ha permesso di disperdere la folla e di riprendere il controllo della situazione.

Le indagini continuano

Nonostante i ladri siano riusciti a scappare, le forze dell’ordine non si sono date per vinte. Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza nella zona, sono riuscite a risalire alla targa del furgone utilizzato durante la fuga. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i tre uomini coinvolti, che si sospetta abbiano commesso un furto poco prima dell’inseguimento, portando via del denaro da un’auto.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona e sull’efficacia delle misure di controllo del territorio. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale per garantire un ambiente più sicuro per tutti.