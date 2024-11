Un grave incidente tra Trezzo sull'Adda e Monza provoca lunghe code e interventi di emergenza.

Un incidente che ha scosso il traffico

Venerdì 8 novembre, intorno alle 11.30, un grave incidente ha coinvolto due camion sull’Autostrada A4, nel tratto tra Trezzo sull’Adda e Monza, in direzione Milano. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dei soccorsi, creando notevoli disagi al traffico. Secondo quanto riportato da MonzaToday, sul posto sono intervenuti diversi mezzi di emergenza, tra cui un’ambulanza, un’automedica e un’unità di elisoccorso.

Le conseguenze dell’incidente

Il conducente del camion che ha tamponato il mezzo che lo precedeva è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, segno della serietà della situazione. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla polizia stradale e dai vigili del fuoco, che hanno lavorato insieme al personale del soccorso stradale Aliverti per rimuovere i mezzi coinvolti. Autostrade per l’Italia ha segnalato un’ampia coda di circa tre chilometri, con il traffico che ha subito un forte rallentamento.

Un venerdì di incidenti

Non è stato solo il tamponamento tra i due camion a creare problemi. Infatti, nel giro di mezz’ora, si sono verificati altri due incidenti lungo le corsie in direzione Milano. Prima dello schianto tra i mezzi pesanti, un altro sinistro ha coinvolto un’auto e un camion, con i soccorsi attivati in codice giallo. Inoltre, già dalle prime ore del mattino, il traffico era stato compromesso da altri due incidenti avvenuti attorno a Milano, uno tra due auto nel tratto tra l’A8 Milano Certosa e l’uscita Pero Fiera Milano, e un altro poco dopo la Barriera Milano Est, che ha coinvolto quattro persone.

Riflessioni sulla sicurezza stradale

Questi eventi mettono in luce l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto su tratti autostradali ad alta percorrenza come l’A4. È fondamentale che gli automobilisti prestino attenzione e rispettino le norme del codice della strada per evitare incidenti gravi. Le autorità competenti stanno intensificando i controlli e le campagne di sensibilizzazione per ridurre il numero di sinistri e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.