Un rogo notturno ha ridotto in cenere più di venti mezzi del servizio Enjoy.

Un grave incendio ha colpito nella notte tra mercoledì e giovedì un’area di sosta nel comprensorio di Milanofiori, ad Assago, causando la distruzione di oltre venti veicoli del servizio di car sharing Enjoy. Le fiamme sono divampate attorno alle 3.30, riducendo in cenere un furgone e ben 23 auto elettriche, lasciando sul posto solo una distesa di lamiera e rottami.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno mobilitato circa venti unità per fronteggiare l’emergenza. I pompieri hanno lavorato instancabilmente per circa quattro ore, cercando di domare le fiamme che si erano propagate rapidamente. Nonostante i loro sforzi, il bilancio è pesantissimo, con un numero significativo di veicoli andati completamente distrutti.

Indagini in corso

Le cause dell’incendio sono attualmente sconosciute e sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di capire se si tratti di un atto doloso o di un incidente. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti e gli utenti del servizio di car sharing, che si chiedono come sia potuto accadere un simile evento in un’area normalmente considerata sicura.

Impatto sul servizio di car sharing

Questo incidente avrà sicuramente un impatto significativo sul servizio di car sharing Enjoy, che si è affermato come una delle opzioni preferite per la mobilità sostenibile nella zona. La perdita di un numero così elevato di veicoli potrebbe influenzare la disponibilità per gli utenti e sollevare interrogativi sulla sicurezza delle aree di sosta. La società dovrà affrontare non solo la sostituzione dei veicoli distrutti, ma anche la gestione della reputazione e la fiducia dei clienti.