La Polizia locale di Trezzano sul Naviglio identifica i ladri grazie alla tecnologia

Il furto all’istituto Franceschi

La notte dell’11 ottobre, un episodio di furto ha colpito l’Istituto Franceschi di Trezzano sul Naviglio, dove quindici computer sono stati sottratti dai ladri. Questo evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la vulnerabilità delle istituzioni educative di fronte a simili atti criminosi. Tuttavia, la prontezza della Polizia locale ha portato a un rapido sviluppo della situazione, grazie all’uso di tecnologie avanzate.

Le indagini e l’uso della tecnologia

Le telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’istituto hanno giocato un ruolo cruciale nell’individuare i responsabili del furto. Le immagini hanno catturato chiaramente i ladri mentre si avvicinavano all’auto con i computer rubati. La Polizia, avvalendosi di sistemi per la lettura delle targhe, è riuscita a risalire rapidamente al veicolo utilizzato dai malviventi. Questo approccio tecnologico ha dimostrato l’importanza della videosorveglianza nella lotta contro il crimine.

Identificazione e recupero della refurtiva

Grazie a un’attenta analisi delle immagini e a un’accurata attività investigativa, gli agenti sono riusciti a identificare i due ladri, entrambi di nazionalità italiana. Dopo averli fermati, la Polizia ha effettuato una perquisizione in un locale a loro disposizione, dove sono stati rinvenuti e recuperati tutti i computer rubati. Questi dispositivi sono stati posti sotto sequestro in attesa di essere restituiti all’istituto. Questo intervento ha non solo permesso di recuperare la refurtiva, ma ha anche inviato un chiaro messaggio sulla determinazione delle forze dell’ordine nel combattere il crimine.