Un furto finito in tragedia: due uomini accusati di omicidio volontario.

Il contesto del delitto

La mattina del 24 ottobre, un furto in un bar di viale Giovanni da Cermenate si è trasformato in un tragico omicidio. Eros Di Ronza, un ladro di 37 anni, è stato ucciso a colpi di forbici dai gestori del locale, Shu Zou e Liu Chongbing. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla legittimità della difesa e sulle reazioni dei proprietari di fronte a una serie di furti subiti in precedenza.

La dinamica dell’evento

Secondo le ricostruzioni, i due ladri hanno forzato l’ingresso del bar alle 5 del mattino. Di Ronza, una volta dentro, è stato sorpreso da Zhou, un dipendente del bar, che ha reagito colpendo il ladro con una forbice. La situazione è degenerata rapidamente, con Zhou e suo zio che hanno aggredito Di Ronza, infliggendogli almeno 36 ferite. La brutalità dell’attacco ha portato alla morte immediata del ladro, sollevando interrogativi sulla proporzionalità della reazione dei gestori.

Le conseguenze legali

Entrambi i responsabili sono stati arrestati e posti ai domiciliari, accusati di omicidio volontario. La giudice Tiziana Gueli ha deciso di non riconoscere la legittima difesa, considerando il contesto e la frustrazione accumulata dai proprietari del bar. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa in Italia, con opinioni contrastanti su come dovrebbero comportarsi i cittadini di fronte a situazioni di pericolo. Le immagini della scena e le testimonianze raccolte dagli inquirenti saranno fondamentali per determinare le responsabilità e le eventuali attenuanti.