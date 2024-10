Scoperti in automobile con sostanze stupefacenti, armi e dispositivi mobili rubati

Un anonimo informatore ha avvisato la polizia di un’auto sospetta parcheggiata in via Morgantini, nel quartiere di San Siro, suggerendo che all’interno si trovassero “droga e armi”. Questa informazione si è rivelata corretta, poiché gli agenti hanno rinvenuto non solo sostanze illegali e armi, ma anche telefoni cellulare risultati rubati. L’uomo trovato all’interno del veicolo è un egiziano di 43 anni, con precedenti e regolarmente residente in Italia. Aveva con sé una pistola Beretta priva di matricola e 26 grammi di cocaina. L’operazione si è svolta mercoledì pomeriggio, in seguito a una segnalazione che ha attivato una Volante della polizia. Gli agenti hanno prima controllato il quarantatreenne al volante e poi ispezionato l’auto. Durante il controllo, si è scoperto che era stato recentemente arrestato per ricettazione, poiché in possesso di cellulari rubati. La perquisizione ha portato alla luce una Beretta con matricola abrasa, cinque proiettili calibro 7×65, 127 grammi di hashish, 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e smartphone rubati. Tutti gli oggetti sono stati confiscati e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale d’arma, possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.