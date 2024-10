Ex cartiera in vista di un rilancio: “Considerando le proposte”

L’ex cartiera Fabriano di Peschiera Borromeo, un’area di 70.000 metri quadrati abbandonata per più di un decennio, attende un’opportunità di rivitalizzazione. Questo vasto spazio, situato presso la Paullese sull’orlo del confine con Mediglia, è diventato ancora una volta il fulcro dell’attenzione quando, nella notte fra sabato e domenica, le forze dell’ordine hanno interrotto un party non autorizzato organizzato da un gruppo di oltre cinquanta giovani all’interno degli edifici dismessi del sito. Nonostante gli ingressi illegali e le sporadiche feste rave rimangano un problema, l’intervento immediato degli agenti impegnati nel progetto “Smart” ha permesso di respingere gli intrusi, evitando l’arrivo di ulteriori partecipanti.

La recente vicenda ha messo nuovamente in luce l’esigenza di sviluppare idee e progetti per la rinascita dell’area. “Abbiamo ricevuto alcune proposte da società interessate a operare in quell’area: stiamo valutando le offerte, ma non siamo interessati ad accogliere insediamenti logistici. Qualsiasi piano di ristrutturazione deve rispettare sia il Parco agricolo Sud Milano che le abitazioni circostanti”, ha dichiarato il sindaco di Peschiera, Andrea Coden.

L’incertezza continua a dominare il futuro dell’ex cartiera, un sito che comprende vecchi depositi per la conservazione dei materiali, uffici e la casa del custode, il tutto immerso nella natura circostante.