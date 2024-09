Un ventenne è stato segnalato per aver fatto detonare un bastone anti-cani a Corsico

Un giovane di 20 anni è stato denunciato per aver sparato colpi con una scacciacani durante una festa di fidanzamento a Corsico. All’evento, alcuni partecipanti sono scesi nell’area comune dell’edificio per eseguire gli spari. La polizia locale di Corsico, insieme ai carabinieri e alla Guardia di Finanza, è intervenuta a seguito delle segnalazioni dei residenti riguardanti i forti rumori e il disturbo alla quiete pubblica. Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il colpevole, un residente di Vigevano, che aveva successivamente gettato l’arma e i colpi rimasti nel giardino dell’appartamento. Il giovane ha poi ammesso la sua responsabilità nell’incidente.

Inizialmente, il giovane ha negato ogni addebito. Tuttavia, sotto la pressione delle autorità locali, il ragazzo ha poi confessato di essere stato lui a sparare “per fare festa”. Il soggetto di 20 anni è stato portato in stazione, denunciato e ora deve rispondere per il reato di detenzione di armi o oggetti potenzialmente pericolosi: la pistola ad aria compressa non aveva infatti il tappo di sicurezza rosso.

Il Comune ha rilasciato una nota riguardo all’incidente: “Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine locali per il loro intervento tempestivo che ha fatto sì fosse possibile individuare immediatamente e denunciare chi stava dietro a questo gesto imprudente”, hanno dichiarato.