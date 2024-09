Stanno arrivando spazi di gioco accessibili a tutti

È stata inaugurata questa mattina al Parco dei Fontanili in Via Mengoni, zona Bisceglie, le due nuove “aree di gioco inclusive”. Queste aree sono privi di ostacoli e sono aperte a tutti i ragazzi e le ragazze. Questo progetto è stato realizzato grazie all’idea e al supporto di alcune persone del quartiere, e con il contributo delle Fondazioni Claudio De Albertis, Don Gino Rigoldi e Peppino Vismara, che hanno notato la mancanza di spazi adatti ai bambini con disabilità fisiche e/o motorie.

Per reperire i fondi necessari per il progetto, a partire dal maggio 2023, i residenti, con l’aiuto delle Fondazioni, hanno organizzato numerosi eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi rivolti alla comunità. L’obiettivo finanziario è stato raggiunto ad agosto, a seguito del lancio di una campagna di crowdfunding per raccogliere gli ultimi fondi necessari.

Ora il progetto è una realtà: le aree sono state rinnovate con rampe per facilitare l’accesso, il gioco “Fuoristrada inclusivo” a molla e una giostra adatta anche per le carrozzelle, al fine di permettere ai bambini con disabilità di giocare, esprimersi, socializzare, confrontarsi e sentirsi pari agli altri.

“L’obiettivo della nostra Fondazione – dice Edoardo De Albertis – è contribuire alla creazione di luoghi di incontro, di unione e di inclusione, essenziali per la vitalità della città”. E “Ogni iniziativa, grande o piccola che sia, diventa realtà se lavoriamo insieme: ed è ciò che è accaduto al Parco dei Fontanili”, sottolinea Don Gino Rigoldi. “La nostra Fondazione ha solo facilitato e accelerato la creazione di un bene comune, a disposizione di tutti ma che tutti dovranno prendersi cura”, conclude Paolo Morerio, presidente della Fondazione Peppino Vismara.