Un grosso carico di stupefacenti è stato confiscato a Milano e il distributore, Massimo Danilo Giuliana, è stato messo in manette

Nella serata di giovedì, un ampio confiscamento di droghe da parte degli ufficiali dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano è avvenuto. Gli agenti hanno scoperto oltre 67 chili di hashish, 6 chili di marijuana e quasi 6 chili di cocaina alla residenza di Massimo Danilo Giuliana, un italiano di 46 anni con un passato criminale, che è stato arrestato per spaccio. Giluiana, precedentemente implicato nel 2022 per il possesso di 52 chili di droga, è un volto conosciuto dalle forze di polizia.

Alle 22:15, gli investigatori hanno incontrato Giuliana al volante di un’auto in via Lancetti, riconosciuto dagli agenti e immediatamente fermato. Aveva un sacchetto di plastica sul sedile del passeggero, che alla ricerca, era rivelato contenere oltre due chili di hashish suddivisi in 23 blocchi.

La perquisizione è continuata nella residenza del 46enne, situata in via Valtellina, dove sono stati sequestrati altri 220 grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana. Tuttavia, si è scoperto che l’appartamento era solo uno dei molteplici rifugi temporanei utilizzati da Giuliana.

Gli agenti hanno notato che l’indirizzo di consegna registrato sul suo account Amazon era diverso, situato in via Butti. Hanno quindi utilizzato le chiavi supplementari che Giuliana aveva con sé per provare le porte nel nuovo indirizzo fornito, alla ricerca dell’apertura corretta.

L’abitazione conteneva una notevole quantità di droga: nel frigorifero, ripieno di hashish racchiuso in involucri di marchi di snack famosi come Mars, Snickers e Kit Kat, erano stivati 65 chili del narcotico. Tale sostanza era mantenuta a basse temperature per preservare il suo alto contenuto di Thc. Inoltre, all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 6 chili di marijuana e 5,5 chili di cocaina. Il rispedibile Giuliana era uscito dal carcere a marzo 2024, seguito a un anno di detenzione a Opera e un altro anno di arresti domiciliari. Nel gennaio 2022, Giuliana era stato catturato dalla polizia dopo un frenetico inseguimento segnato da semafori ignorati e auto colpite, con al seguito 52 chili di droga; tra cocaina, hashish e marijuana. Nel 2023, è stato nuovamente arrestato con 14 chili di stupefacenti, un fucile a pompa e circa 73 mila euro in contanti. Tuttavia, già nel 2003, mentre era in fuga per scontare una condanna a due anni, la polizia aveva rintracciato in un garage vicino al Cimitero Maggiore due mitragliatrici, un fucile, due pistole, una balestra, due chili di droga, manette, proiettili, coltelli, grimaldelli, otto telefoni cellulari e 8 mila euro in contante.