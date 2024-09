Un evento commemorativo è stato organizzato a San Vittore in memoria di Youssef, che è caduto vittima

Una cerimonia in memoria di Youssef Barsom, un giovane di 18 anni tragicamente morto in un incendio nella sua cella a San Vittore, sarà tenuta oggi alle 18.30 presso il Cam in Corso Garibaldi 27. Barsom era recluso in attesa di giudizio quando l’incendio, apparentemente scoppiato a causa di un materasso durante un presunto tentativo di protesta, ha avuto luogo. Un altro prigioniero nella cella è riuscito a scampare al disastro e ora è sotto indagine per omicidio colposo. Le indagini per verificare i dettagli dell’episodio sono ancora in corso.