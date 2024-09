La deviazione di un treno di merci ha causato problemi alla traffico ferroviario

Oggi, 13 settembre, un incidente ferroviario si è verificato in Lombardia quando un treno di merci è uscito dai binari nei dintorni di Seveso. L’evento ha causato un ferito e ha notevolmente perturbato il traffico ferroviario, generando conseguenze gravi soprattutto per il nodo di Milano, con ritardi per i treni Alta Velocità e Regionali. Durante l’incidente, un container si è capovolto sui binari contrari da dove stava transitando il treno 2411 in arrivo da Domodossola e diretto a Milano Centrale. Si è verificato un contatto frontale a bassa velocità, grazie all’azione rapida del macchinista che ha attivato il freno di emergenza. Il treno passeggeri è dunque rimasto sulle immediazioni del binario. I passeggeri sono stati prontamente evacuati e uno di essi ha riportato contusioni. Come riportato sul sito di Trenitalia: “Il traffico nei dintorni di Seveso resta lento a causa dello svio di un treno merci – L’intervento dei tecnici continua”. I treni alta velocità, Intercity e regionali subiscono deviazioni sul percorso alternativo e possono riscontrare ritardi fino a un’ora.