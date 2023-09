Covid in Lombardia, Bertolaso: “Nessun allarme”

L'assessore al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha rassicurato la popolazione riguardo alla situazione covid nella regione

L’assessore al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha rassicurato la popolazione riguardo alla situazione covid nella regione, affermando che gli ospedali non sono attualmente sotto pressione. Ha spiegato l’aumento dei casi e ha sottolineato che le varianti attuali sono controllabili con le vaccinazioni e le terapie disponibili. Inoltre, ha evidenziato le iniziative messe in atto per proteggere la popolazione più a rischio.

Covid in Lombardia, Bertolaso rassicura: “Nessuna allerta”

Varianti e vaccinazioni: necessario mantenere la calma

In un momento in cui le varianti del virus continuano a emergere, è fondamentale mantenere la calma e fidarsi delle vaccinazioni e delle terapie disponibili. Bertolaso ha sottolineato che le varianti attuali sono controllabili e che il sistema sanitario è preparato per far fronte a eventuali complicazioni.

Le iniziative messe in atto

Tra le iniziative messe in atto per proteggere la popolazione più a rischio, Bertolaso ha menzionato la circolare del primo settembre. Questa circolare fa parte di un insieme di misure volte a garantire un adeguato livello di assistenza ospedaliera e generale, al fine di prevenire la diffusione del virus.

In conclusione, l’assessore al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha rassicurato la popolazione riguardo alla situazione covid nella regione, sottolineando che le varianti attuali sono controllabili e che il sistema sanitario è preparato per far fronte alle eventuali complicazioni. Le iniziative messe in atto testimoniano l’impegno delle autorità nel proteggere la popolazione più a rischio. È fondamentale mantenere la calma e fidarsi delle vaccinazioni e delle terapie disponibili per affrontare questa sfida.