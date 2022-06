Gli attivisti di "Ultima generazione" bloccano la tangenziale di Milano

Ultima generazione: "Torneremo a Milano e bloccheremo il traffico per porre nuovamente l’attenzione sulle nostre richieste"

Nella mattinata di venerdì 10 giugno gli attivisti di Ultima generazione si sono seduti in mezzo alla carreggiata fermando auto e moto.

Tangenziale bloccata dagli attivisti: la protesta per il clima e l’ambiente

L’obiettivo del blitz in Tangenziale Est era quello di bloccare il traffico in città per protestare per il clima e l’ambiente.

Gli organizzatorihanno affermato: “Torneremo a Milano, dove, in concomitanza con due azioni sia a Padova che a Massa Carrara, bloccheremo il traffico per porre nuovamente l’attenzione sulle nostre richieste, che in tempi di guerra diventano ancor più rilevanti data l’interconnessione tra i combustibili fossili e la durata del conflitto in Ucraina”.

Tangenziale bloccata dagli attivisti: l’intervento della polizia

Gli attivisti, bloccando uno dei principali accessi alla città (dietro Cascina Gobba), hanno mandato il traffico in tilt, generando una coda lunga almeno 3 chilometri in direzione Bologna.

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto per avviare colloqui con i protestanti al fine di indurli a liberare il passaggio. Dopo svariate manovre di convincimento, gli agenti sono stati costretti a spostare di peso i manifestanti per portarli lungo la corsia di emergenza. Successivamente, sono stati identificati uno a uno.

Tangenziale bloccata dagli attivisti, Giuli: “L’Italia raggiungerà gli obiettivi europei soltanto nel 2146”

Michele Giuli, uno dei promotori della campagna, ha sottolineato: “Il governo ha sottoscritto dei patti europei di aumento delle rinnovabili al 2030 e recentemente sta raccontando sempre di più di fare delle scelte virtuose.

Eppure, i dati raccolti da Legambiente mostrano che l’Italia raggiungerà gli obiettivi europei soltanto nel 2146, impiegando ben 124 anni in più del previsto. Il governo sta tradendo le aspettative delle persone e sta mentendo loro con la complicità di tutti i maggiori media“.

