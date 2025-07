Con un’esperienza trentennale nel settore del Fai-Da-Te, del bricolage e dell’home improvement, EuroBrico conferma la sua vocazione all’innovazione digitale con il lancio del nuovo sito web ufficiale, pensato per offrire un’esperienza d’acquisto ancora più efficiente, accessibile e su misura.

Il restyling della piattaforma rappresenta un’evoluzione naturale per un brand che ha saputo coniugare la solidità di un’impresa a conduzione familiare con una visione strategica rivolta al futuro.

Fondata oltre trent’anni fa, l’azienda ha affiancato migliaia di clienti in tutta Italia nel miglioramento dei propri spazi abitativi. Dalla sua nascita fino all’attuale rete commerciale che comprende più di 25 punti vendita fisici e numerosi pick-up point fra Triveneto e Lombardia, EuroBrico è cresciuta mantenendo intatti i propri valori: attenzione al cliente, concretezza e affidabilità.

Il nuovo sito di EuroBrico nasce per rispondere a una domanda sempre più esigente e digitalizzata. Il restyling non è solo estetico, ma funzionale: un’interfaccia rinnovata, pensata per facilitare la navigazione e accelerare la ricerca degli articoli, si affianca a contenuti tecnici completi e aggiornati. Ogni scheda prodotto è arricchita da descrizioni dettagliate e immagini esplicative, con l’obiettivo di permettere acquisti consapevoli anche in assenza di competenze specifiche.

A rendere l’esperienza ancora più accessibile, contribuisce un sistema di consulenza ad hoc, in grado di adattarsi alle esigenze dei clienti: chi lo desidera può prenotare un contatto diretto tramite il servizio “Prenotazione della Chiamata”, oppure ricevere assistenza nei punti vendita grazie a personale altamente qualificato. In entrambi i casi, l’azienda punta su una relazione umana, costruita sull’ascolto e sulla capacità di proporre soluzioni pratiche e tempestive.

Anche sul fronte dei pagamenti, EuroBrico offre massima libertà e inclusività. Oltre alle tradizionali carte di credito, è possibile completare gli acquisti con PayPal, Google Pay, Apple Pay e Scalapay, che consente di rateizzare l’importo senza interessi. Un’attenzione in più per rendere il bricolage e la cura della casa alla portata di tutti.

Il portale ospita oltre 40.000 articoli, scelti per rispondere alle necessità più diverse: strumenti manuali, elettroutensili, materiali edili leggeri, sistemi di climatizzazione, piscine da giardino, barbecue, mobili per interni ed esterni. L’ampiezza dell’offerta è uno dei tratti distintivi di EuroBrico, che si rivolge sia al principiante che vuole cimentarsi nel Fai-Da-Te, sia al professionista che necessita di materiali tecnici e soluzioni avanzate.

Il nuovo sito riflette la visione profonda dell’azienda: essere un punto di riferimento digitale per tutti coloro che desiderano vivere meglio gli ambienti domestici. Una visione che, non a caso, ha ricevuto anche riconoscimenti importanti.

Per due anni consecutivi, EuroBrico si è posizionata al terzo posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, secondo l’indagine promossa dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica – Affari & Finanza.

Oggi, con una nuova veste grafica e funzionale, la piattaforma incarna pienamente l’identità dell’azienda: un equilibrio fra tradizione artigianale italiana e innovazione digitale. Il sito rappresenta non solo un canale commerciale, ma un vero e proprio ecosistema pensato per supportare ogni progetto di ristrutturazione, arredo o manutenzione, con soluzioni concrete, accessibili e sostenibili.

Per scoprire il nuovo volto di EuroBrico e iniziare subito a progettare la casa ideale, è possibile visitare il sito ufficiale: www.eurobrico.com.