Addio all’Old Fashion: perchè chiude la discoteca di Milano?

Old Fashion: perché chiude la discoteca a Milano? La situazione

La notte del 21 gennaio segna la fine di un’era nella movida milanese con la chiusura definitiva dell’Old Fashion, la celebre discoteca situata nel Palazzo dell’Arte in Triennale. Con 91 anni di storia e un nome che accompagna le notti milanesi da ben 52 anni, l’Old Fashion ha salutato la città con una serata dal sapore nostalgico, accogliendo gli amati dj per l’ultima volta.

Il messaggio di addio

“Stasera le porte di Old si apriranno per l’ultima volta. Mancava un ringraziamento speciale a tutti voi, cuore pulsante delle nostre serate”, si legge nel commosso post pubblicato dalla pagina Facebook del locale. Un sincero ringraziamento a chi ha frequentato il locale, che ha fatto di ogni serata un’esperienza unica. L’Old Fashion ha riscosso successo non solo tra i volti noti del mondo dello spettacolo, ma soprattutto tra il pubblico comune che ha reso le serate universitarie del mercoledì un appuntamento irrinunciabile per gli studenti milanesi.

Nel corso dei decenni, l’Old Fashion ha accolto non solo celebrità come George Clooney, Whitney Houston, Justin Bieber e Leonardo DiCaprio ma anche il pubblico di tutte le età. Ogni mercoledì, la discoteca ha offerto agli studenti universitari un rifugio di divertimento, diventando un punto di riferimento per la movida cittadina.

La fine di un’epoca

La decisione di chiudere l’Old Fashion è stata influenzata dalla scelta della Triennale di non rinnovare il contratto di affitto al locale. Inizialmente, si era sperato in un semplice cambio di sede, ma sembra che questa icona della vita notturna milanese non troverà una nuova casa nel cuore della città. La notizia ha suscitato emozioni contrastanti, portando centinaia di giovani a formare code fuori dalla discoteca durante la sua ultima notte.